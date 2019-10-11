Прощай, жара. Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае пойдет снег

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, погода в регионе начнет портиться во вторник, 15 октября.
В ближайшие же дни в регионе будет тепло. Ночные температуры в субботу и воскресенье будут колебаться в диапазоне от слабоотрицательных до слабоположительных.
Днем 12 октября в крае будет +15…+20 градусов, в воскресенье ожидаются еще более высокие температуры — от +18 до +22 градусов.
В понедельник также прогнозируется очень теплая погода без осадков, температура воздуха составит +18…+23 градуса.
А вот во вторник, 15 октября, ситуация изменится. На районы Алтайского края начнет оказывать влияние северо-атлантический циклон, который отметится понижением температуры, усилением ветра и приходом осадков.
Причем, в середине следующей недели в крае помимо дождей возможен и мокрый снег. В первую очередь мокрый снег прогнозируют в северных и предгорных районах.