«Прощайтесь. В любую минуту он может умереть»

Алена потеряла долгожданного ребенка, и сейчас врачи сражаются за ее здоровье. Ей грозит пересадка клапана сердца. Фонд «Облака» объявляет сбор на медицинскую помощь для людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Говорят, что самое страшное в жизни матери пережить смерть своего ребенка. И не важно, сколько ему лет — 40, 20 или 4 дня.

Мы познакомились с Аленой, когда она была беременна. Она сильно заболела пневмонией и поэтому попросила у нас помощи.

Никто не ожидал, что поводом для следующей встречи будет страшная трагедия в ее семье.

«Девочки, я буду плакать», — предупреждает нас Алена в самом начале разговора.

Она ждала второго ребенка. Казалось, что годы проблем позади и, наконец, она может построить счастливую семейную жизнь.

Но во время беременности она заболела пневмонией. Алена находилась под присмотром врачей и лечилась дома.

Как-то ночью, она проснулась от сильной боли.

«Я рожаю», — подумала Алена и вызвала скорую помощь.

Врачи посмотрели, что роды не начинаются. В чем причина боли — не ясно.

Сделали УЗИ. Оказалось, лопнул шов после первого кесарево сечения. А значит, есть угроза жизни ребенку.

«Меня сразу повезли в реанимацию. Ребенок родился восьмимесячным. У него не смогли открыться легкие, поэтому его сразу подключили к аппарату искусственного дыхания», — вспоминает женщина.

Врачи говорят, что преждевременные роды опасны для жизни ребенка. На последних неделях заканчивает формироваться дыхательная система. Если ребенок родился в 8 месяцев беременности, в альвеолах еще не вырабатывается сурфактан, делающий легкие зрелыми.

Больница делала все возможное, чтобы спасти малыша. Оплачивала уколы, которые ставили прямо в легкие ребенка, чтобы они раскрылись.

Мама не отходила от бокса младенца. И каждый раз старалась вдыхать и выдыхать в такт с сыном, словно помогая ему, уча самому главному навыку жизни.

На четвертый день, ранним утром, врачи пригласили маму в палату к малышу.

«Те минуты, которые мы шли с врачом по коридору, я запомню на всю жизнь. Ты не знаешь, что случилось — умер твой ребенок или его спасли. Ожидание и неизвестность самые мучительные чувства», — вспоминает Алена.

Они поднялись в палату. Пульс мальчика падал. Врачи не могли его стабилизировать.

«Прощайтесь. В любую минуту он может умереть», — строго сказала медсестра маме.

«Как я могу с ним попрощаться, ведь он жив? Да, он не дышит сам, но вы обещали не отключать ребенка от аппарата искусственного дыхания», — в исступлении кричала мама медикам.

Что было дальше, Алена помнит плохо. Словно сквозь сон, она слышала врачей, которые успокаивали маму.

Сразу после смерти малыша врачи занялись здоровьем Алены и хотели перевести на лечение в другую больницу. У женщины держалось воспаление легких.

«Я ревела и кричала. Просила врачей дать возможность похоронить сына, а уже после заняться своей болезнью. Врачи стояли на своем, и я ушла. Они посчитали, что я сбежала», — рассказывает женщины.

Дома она не дает себе плакать, ведь на нее смотрит старший сын Степан. Ему лишь 2,5 года и он любит свою мамочку счастливой и здоровой.

Лишь оставшись одна, Алена берет в руки маленькие распашонки и плачет, уткнувшись в подушку, чтобы никто не видел ее слез.

Горечь утраты, которая словно не проходящий ком в горле, пневмония и тяжелые роды оказали непоправимое влияние на здоровье женщины. Врачи заметили проблемы с сердцем. Кардиологи считают, что нужно менять клапан.

Сейчас ей назначили лечение, как последнюю надежду предотвратить операцию.

Алена просит помочь ей с медикаментами и обследованием. Из-за долгого лечения Алена потеряла работу. Отец ребенка оказался не готов обеспечивать семью, поэтому она пришла к нам за помощью.

Мы не можем пройти мимо, когда мама оказывается в беде. Помогая, сейчас ее из фонда медицинской помощи мы можем предотвратить операцию на сердце.

Для того, чтобы Алена и другие подопечные фонда получали медицинскую помощь мы собираем 40 тысяч рублей в месяц для более 100 семей фонда.

Способы пожертвования будут ниже. Помогай вместе с нами людям, оказавшимся на краю.

На сайте фонда по ссылке fondoblaka.com/pozhertvovat. СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Фотографии предоставлены благотворительным фондом «Облака»

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