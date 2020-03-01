Прощеное воскресенье 2020: в чем суть праздника, за что просить прощения и можно ли этого не делать

Прощеное воскресенье в 2020 году православные отметят довольно рано — 1 марта. Это последнее воскресенье перед Великом постом, оно совпадает с Масленицей. Традиция просить в этот день у близких прощения и самому прощать обиды популярна не только у верующих, но и у далеких от религии людей. Altapress.ru выяснил, что нельзя делать в Прощеное воскресенье, в чем его суть, как правильно просить прощения и можно ли этого не делать, если не хочется.

В чем суть Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье — последний день перед началом самого строгого в православной традиции Великого поста. Считается, что в пост нужно входить с чистой и спокойной душой.

Традиция мириться с близкими в Прощеное воскресенье уходит корнями в древние времена. Дело в том, что в Египте и Палестине монахи на время Великого поста поодиночке уходили поститься в пустыню.

Это было настолько опасно, что монахи не были уверены, что вернутся живыми. Перед уходом они просили у всех прощения, как перед смертью.

Церковь. Храм. Иконостас СС0

В Прощеное воскресенье верующие посещают праздничную церковную службу. Вечером 1 марта во всех православных храмах после богослужения совершается особый чин прощения. Из-за него появилась народная традиция извиняться перед всеми близкими и просто знакомыми.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2020

По церковной традиции, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, но еще разрешены рыба, молоко и яйца.

Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Самое главное — в Прощеное воскресенье попросить прощения не формально, а от всей души, и самому тоже полностью простить окружающих.

Церковь. Икона. Роспись СС0

Можно ли не извиняться в Прощеное воскресенье

Мириться в Прощеное воскресенье — не обязательно, но очень желательно. Церковь никого не принуждает, но говорит о важности умения раскаиваться и самому отпускать обиды.

Просить прощения нужно не один раз в году, а всегда, когда причинил кому-то боль. Так же важно уметь отпускать обиды. И Прощеное воскресенье призвано напомнить людям об этом.

Пасха. Анна Зайкова

Сколько длится Великий пост и какого числа Пасха в 2020 году

Великий пост в 2020 году начнется в понедельник, 2 марта. Он длится 48 дней и завершается 19 апреля светлым Христовым Воскресением (Пасха).