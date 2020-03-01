Прощеное воскресенье 2020: в чем суть праздника, за что просить прощения и можно ли этого не делать

В чем суть Прощеного воскресенья
Прощеное воскресенье — последний день перед началом самого строгого в православной традиции Великого поста. Считается, что в пост нужно входить с чистой и спокойной душой.
Традиция мириться с близкими в Прощеное воскресенье уходит корнями в древние времена. Дело в том, что в Египте и Палестине монахи на время Великого поста поодиночке уходили поститься в пустыню.
Это было настолько опасно, что монахи не были уверены, что вернутся живыми. Перед уходом они просили у всех прощения, как перед смертью.
В Прощеное воскресенье верующие посещают праздничную церковную службу. Вечером 1 марта во всех православных храмах после богослужения совершается особый чин прощения. Из-за него появилась народная традиция извиняться перед всеми близкими и просто знакомыми.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье 2020
По церковной традиции, в Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, но еще разрешены рыба, молоко и яйца.
Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье
Самое главное — в Прощеное воскресенье попросить прощения не формально, а от всей души, и самому тоже полностью простить окружающих.
Можно ли не извиняться в Прощеное воскресенье
Мириться в Прощеное воскресенье — не обязательно, но очень желательно. Церковь никого не принуждает, но говорит о важности умения раскаиваться и самому отпускать обиды.
Просить прощения нужно не один раз в году, а всегда, когда причинил кому-то боль. Так же важно уметь отпускать обиды. И Прощеное воскресенье призвано напомнить людям об этом.
Сколько длится Великий пост и какого числа Пасха в 2020 году
Великий пост в 2020 году начнется в понедельник, 2 марта. Он длится 48 дней и завершается 19 апреля светлым Христовым Воскресением (Пасха).