Проштрафившийся подрядчик будет во второй раз переделывать многострадальную площадь Рубцовска

27 мая компания «Райагропромстрой» начнет устранять недостатки своей же работы. В 2017 году она ремонтировала центральную площадь Ленина в Рубцовске и, как оказалось, не очень качественно.

Недостатки были выявлена в ходе судебно-строительной экспертизы, сообщает телеканал «Местное время». Подрядчик обязан восстановить керамогранитный стенки, устранить провалы асфальта, выравнять тротуарную плитку, покрасить лавочки.

Весь список работ входит в гарантийный перечень.

Олег Обухович,

замглавы администрации Рубцовска:

Подрядная организация признала недостатки в полном объеме. Сейчас только определились объемы работ, компании предстоит просчитать смету. Для нас итоговая сумма не интересна — это их затраты

К 10 июня все недостатки «Райагропромстрой» должен ликвидировать. Еще одна подрядная организация в Рубцовске будет в этом году переделывать местную набережную.