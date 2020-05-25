Проштрафившийся подрядчик будет во второй раз переделывать многострадальную площадь Рубцовска

Недостатки были выявлена в ходе судебно-строительной экспертизы, сообщает телеканал «Местное время». Подрядчик обязан восстановить керамогранитный стенки, устранить провалы асфальта, выравнять тротуарную плитку, покрасить лавочки.
Весь список работ входит в гарантийный перечень.
Олег Обухович,
замглавы администрации Рубцовска:
Подрядная организация признала недостатки в полном объеме. Сейчас только определились объемы работ, компании предстоит просчитать смету. Для нас итоговая сумма не интересна — это их затраты
К 10 июня все недостатки «Райагропромстрой» должен ликвидировать. Еще одна подрядная организация в Рубцовске будет в этом году переделывать местную набережную.