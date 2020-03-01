Проси прощения у кота: россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал СМИ, как нужно правильно извиняться в Прощеное воскресенье. По его мнению, это нужно делать не только перед родственниками, но и перед домашними животными, пишут РИА Новости.

Извиняться за все плохое у православных христиан принято в последний день Масленицы, перед Великим постом. Нужно говорить «Прости меня», а в ответ правильнее всего будет услышать «Бог простит, и я прощаю».

«Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — сказал Никифоров.

Такая традиция соблюдается, чтобы войти в Великий пост без грехов.

«Любой человек будет тронут вашим извинением. Не нужно думать, как воспримут ваши слова. Даже если человек не покажет внешне, он все равно оценит ваше великодушие, вашу простоту и ваше желание добра», — считает православный журналист.

Напомним, что Великий пост в 2020 году у православных христиан начинается 2 марта, а заканчивается 18 апреля, за день до Пасхи.