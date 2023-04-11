11 апреля
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Жизнь

Проснувшихся медведей стали замечать в алтайских горах

Бурые медведи вышли из спячки и начали искать пропитание в алтайских горах. Косолапых и их следы заметили ученые Сайлюгемского национального парка и Алтайского биосферного заповедника.

Медведь.
Медведь.
Алтайский биосферный заповедник

Сайлюгемская популяция бурого медведя облюбовала высокие горы и тундровые ландшафты. Косолапые обитают на высоте от 2,5 до 3,5 тыс. м над уровнем моря️.

Основу рациона ранней весной у медведя составляет падаль домашних животных — овец, коз, яков. В летнее время хищники питаются сусликами и сурками. Для добычи пропитания медведи раскапывают десятки метров нор.

Запись проснувшихся медведей сделали в парке год назад.

Совсем недавно заметили следы бурых медведей в Алтайском биосферном заповеднике. Косолапые гуляли на высоте 400 м выше уровня Телецкого озера.

«Первого медведя в Алтайском заповеднике встретили еще 17 марта, после этого медведей также наблюдали в окрестностях кордонов Беле и Караташ», — сообщают в пресс-службе заповедника.

Сотрудники фиксируют все происходящие изменения и вносят в Летопись природы. Ученые отметили, что в 2023 году первоцветы зацвели раньше средних многолетних значений.

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