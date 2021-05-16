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Жизнь

Проснувшийся исландский вулкан продают по «подходящей цене»

Семья, владеющая землей, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу, сообщает РБК. Исландские власти готовы потратить более 500 тыс. долларов, чтобы превратить это место в туристический центр.

Деньги.
Деньги.
pixabay.com.

Одна из 19 наследников, владеющая вулканом и фермерским хозяйством Храун, сообщила исландским СМИ:

— Этот участок продается по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения.

По ее словам, эта земля принадлежала семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы «кто-нибудь построил там что-то хорошее для публики».



Власти Исландии при этом не планируют покупать Храун, но выделят деньги для того, чтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. Ою этом сообщила в интервью телеканалу RUV премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

По ее словам, правительство готово предоставить 70 млн крон на создание инфраструктуры, если объект останется открытым для публики.

По прогнозу геологов, извержение может продолжаться еще несколько лет, а сам вулкан находится всего в часе езды от Рейкьявика.

Посмотреть на извержение вулкана в марте пришли тысячи людей, некоторые из них даже жарили на лаве сосиски для хот-догов.

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