Проснувшийся исландский вулкан продают по «подходящей цене»

Семья, владеющая землей, на которой находится проснувшийся вулкан Фаградальсфьядль, выставила участок на продажу, сообщает РБК. Исландские власти готовы потратить более 500 тыс. долларов, чтобы превратить это место в туристический центр.

Одна из 19 наследников, владеющая вулканом и фермерским хозяйством Храун, сообщила исландским СМИ:

— Этот участок продается по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения.

По ее словам, эта земля принадлежала семье на протяжении нескольких поколений. Теперь она хотела бы, чтобы «кто-нибудь построил там что-то хорошее для публики».

VIDEO: ???????? After more than a month of steady outflows of lava, the eruption near #Fagradalsfjall in Iceland is behaving like a geyser, with lulls between high lava fountains visible from the capital Reykjavik, 30 kilometres away pic.twitter.com/aRKRJcRb5X — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

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Власти Исландии при этом не планируют покупать Храунно выделят деньги для тогочтобы превратить место извержения вулкана в достопримечательность. Ою этом сообщила в интервью телеканалу RUV премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

По ее словам, правительство готово предоставить 70 млн крон на создание инфраструктуры, если объект останется открытым для публики.

По прогнозу геологов, извержение может продолжаться еще несколько лет, а сам вулкан находится всего в часе езды от Рейкьявика.

Посмотреть на извержение вулкана в марте пришли тысячи людей, некоторые из них даже жарили на лаве сосиски для хот-догов.