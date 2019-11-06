Простатит, бесплодие, проблемы с эрекцией, размер полового члена: откровенный разговор с урологом

Есть темы, по поводу которых хочется воскликнуть: почему же об этом так мало говорят? Информацию о женских проблемах мы видим постоянно. А когда заходит речь о мужском здоровье, тишина… Даже в программах медосмотра у женщин есть осмотры гинеколога, а у мужчин нет осмотра уролога-андролога. Как будто нет и мужских проблем. А между тем не меньше половины бесплодных пар не могут иметь детей по причине не женского, а мужского бесплодия.

Что тревожит мужчин?

— Павел Андреевич, мужчинам сложно признавать проблемы и тем более обращаться за помощью…

— Это так. В основном бить тревогу начинают женщины, и они приводят пациентов. И даже оказавшись на приеме уролога, мужчина порой остается немногословен и нелегко ему говорить о проблемах. И именно женщина сообщает обо всем, что ее тревожит, от чего испытывает дискомфорт мужчина. Нередко женщина говорит: доктор, у нас нет секса, помогите, иначе развод.

— О каких проблемах обычно идет речь?

— Нарушения эрекции, синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции), величина полового органа, простатит с различными последствиями от изнуряющих ноющих болей до нарушения мочеиспускания, известного как гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) — зависимость от туалета, постоянная навязчивая идея сходить в туалет, которая позже становится и психологической проблемой. И, безусловно, бесплодие.

— Эти проблемы решаемые?

— Все эти проблемы — решаемые. А многие из них легко и довольно быстро решаемые.

«Не виноватая я!»

— Все больше говорят о «мужском факторе» при бесплодии и даже утверждают, что в 50% случаев ненаступление беременности связано не с женскими проблемами, как было принято считать, а с мужскими…

Павел Андреевич Гаврилов. Фото: «Клиника Пасман».

— Не менее 50%, и даже более. Причин мужского бесплодия много. Это и инфекционные заболевания (простатит, уретрит, заболевания яичек), и травмы яичек, и гормональные нарушения вследствие неправильного питания, ожирения, гиподинамии. И расширения вен яичка, и врожденные проблемы (аномалии развития половых органов: яичко не опустилось вовремя, расположение уретры неправильное).

Все это успешно лечится — или медикаментозно, или с помощью малоинвазивных операций.

Есть еще одна причина мужского бесплодия — генетические аномалии — когда происходит изменение генетического материала. Приходит мужчина: у него нет сперматозоидов. Мы его обследуем и обнаруживаем генетические изменения.

Но даже в ситуации, когда пациент генетически не может стать отцом, можно использовать донорские сперматозоиды из банка спермы, и таким образом реализовать желание отцовства.

Такими проблемами успешно занимаются в нашем отделении репродуктологии урологи-андрологи, врачи-репродуктологи, гинекологи, эмбриологи.

Подчеркну: все, что мы перечислили — решаемые проблемы. Но люди живут с ними годами, десятилетиями и страдают. Приходят пары, которые 10−12 лет пытались стать родителями, а проблема их — на виду.

Не удалось забеременеть, не удалось решить проблему медикаментозно? Есть и другие варианты. Не надо мучить пациентов по 10−15 лет. В медицине есть правило: если мы не можем вылечить человека за год, необходимо переходить к другим способам, например, ЭКО и другим вспомогательным репродуктивным технологиям, в т. ч. искусственной инсеминации, и все это мы успешно делаем.

То же ЭКО — выполнимо и не обязательно за большие деньги. Сегодня есть и государственные квоты. Врач-уролог дает заключение, и, несмотря на то, что это «мужская проблема», женщина получает квоту, и решает ее за счет государства. И результаты, особенно у молодых пар (до 35 лет), очень хорошие.

Три причины проблем с эрекцией

— Почему возникают и как решаются проблемы эрекции?

— Есть три причины: сосудистые (проблемы с артериями, с венами), психогенные (проблемы в семье, на работе, стрессы, неуверенность) и инфекционные (хронический простатит, аденома простаты и пр.).

Проблемы с артериями лечатся медикаментозно, если терапия не помогает, выполняется операция. Проблемы с венами решаются оперативно.

При психогенных факторах беседуем, направляем к сексологу, психотерапевту и вместе лечим пациента. Бывает, приходят мужчины, которые после просмотров эротических фильмов, где половой акт длится 30 минут, считают, что у них проблема — раз у них всего 5 минут. Объясняем, что это нормально, мужчина уходит, успокаивается и у него все налаживается.

В любом случае всегда можно помочь.

— Что можно сделать, если мужчину не устраивает величина полового органа?

— Мы можем увеличить как его длину — до 5 см, так и диаметр — в 1,5−2 раза. Так, чтобы было эстетично и естественно. Это несложные, отработанные операции с минимум противопоказаний, с минимальными осложнениями. Не надо этого стесняться, эти вопросы решаются деликатно и конфиденциально. С каждым годом таких операций все больше.

— Одна из немногих мужских проблем, о которой сейчас говорят — синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции)…

— Актуальность ее растет с каждым годом, причин много (и инфекционные заболевания, и психологические аспекты, и врожденные особенности). Пациенты с этим живут, мучаются, не обращаясь к врачу. Хотя есть препараты, которые позволяют порой за один курс в течение одного месяца решить проблему. Восстанавливается эректильная функция, пациент становится более уверенным, решаются социальные и семейные проблемы — жизнь налаживается, дети рождаются.

От «хроники» до онкологии

— Было бы странно не спросить про простатит.

— Да, это очень актуальная проблема, все больше мужчин им страдают, все больше вялотекущих форм, потому что инфекции, бактерии, вирусы меняются, доступность антибиотиков возрастает.

Простатит приводит к разным последствиям: бывает, он есть, но не беспокоит мужчину, а бывает, он протекает с изнуряющими болями, нарушением мочеиспускания, доводит до довольно серьезных психологических проблем. Есть такое понятие как изменение личности на фоне простатита — меняется общение, поведение, с такими пациентами очень тяжело.

Поэтому главная мысль, которую хочется донести до мужчин, — не живите вы с этими проблемами долго, как только появилось что-то, что вас смущает, обращайтесь к специалисту. Не доводите проблему до крайних проявлений в виде простатита, бесплодия, импотенции, онкологии на фоне хронических заболеваний.

— Онкологии?

— Да, при хроническом заболевании вероятность образования плохой клетки гораздо выше, чем в здоровом организме. Все хронические заболевания должны лечиться, в т. ч. простатит.

Мужчина старше 40 лет, если у него нет никаких жалоб, должен посещать уролога раз в год. Обязательно. Потому что бывает, его может ничего не беспокоить, а болезнь уже есть: проблемы с мочевым пузырем, с простатой, с почками. Посещение мужчиной уролога должно быть такой же нормой, как посещение женщиной гинеколога.

Молодым мужчинам рекомендуется раз в 5 лет сдавать анализы, мазки, проходить осмотр у уролога — многие урологические и андрологические проблемы видны даже при осмотре, важно их своевременно распознавать, решать и не доводить до крайностей.

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