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14 апреля 3°C

Просто и быстро: топ-5 необычных способов покрасить яйца к Пасхе

Традиционно яйца к Пасхе красят в луковой шелухе или просто наклеивают на них красочную обертку. Но это варианты для тех, кто не хочет особо напрягаться. Altapress.ru подготовил пять необычных творческих способов покрасить яйца к празднику.

Пасха. Яйца. Верба
Пасха. Яйца. Верба
СС0

Покраска яиц без красителей

Красить яйца на Пасху можно и без красителей при помощи техники декупаж. Для этого потребуются салфетки с узорами, яичный белок и кисточка.

Предварительно нужно сварить яйца и дать им полностью просохнуть. От салфетки отрезать красочные фрагменты, приложить их к яйцам и промазать белком по всей поверхности поочередно. При этом разглаживая все складочки. После оставить яйца до полного высыхания.

Яйца-хамелеоны

Особенность такой покраски заключается в том, что цвет никогда не будет получаться одинаковым. Для такого способа нужно подготовить только пищевые красители и растительное масло.

Пасха. Яйца
Пасха. Яйца
СС0

В удобных емкостях развести пищевые красители согласно инструкции, указанной на упаковке. В каждую влить 1 столовую ложку растительного масла и размешать. Заранее сваренные яйца по одному опустить в краситель и дать высохнуть.

Золотые пасхальные яйца

Праздничный стол можно украсить настоящим золотом. Для этого только придется приобрести специальный материал — поталь. Также для покраски пригодятся вода, яичный белок и две мягкие кисточки.

Для начала нужно порезать поталь на небольшие кусочки. Яйцо смазать белком, а после приложить к нему подготовленные кусочки золотого материала. Сделать это лучше второй кисточкой, смоченной в воде, и легкими движениями приклеить поталь к скорлупе.

Утонченное кружево

Пасхальные яйца
Пасхальные яйца
ССО

Чтобы получить нежные узоры на пасхальных яйцах, их нужно обернуть кусочками кружева и закрепить сверху резинкой, чтобы они напоминали маленькие мешочки. После яйца окунают в заранее подготовленный краситель. Но цвета стоит выбирать насыщенные, иначе узор будет плохо видно на бледном фоне.

Градиент

Простой, но очень необычный способ украшения яиц, который под силу освоить даже маленькому ребенку. Для него нужны только вода и красители.

Концентрированный краситель залить небольшим количеством воды. На две минуты положить в раствор яйцо. После долить еще немного воды и снова оставить это же яйцо на две минуты. Процедуру повторять несколько раз, пока не окрасится вся поверхность. Благодаря такому способу разбавления краски водой получается красивый градиентный окрас.

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