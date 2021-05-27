Altapress.ru до 28 мая принимает заявки на участие в конкурсе «Мисс Агро — 2021» и продолжает рассказывать о тех девушках, которые решили побороться за главный приз — отдых на двоих в санатории «Сосновый бор». Вот наша следующая претендентка.

Наталья Роут родом из Павловска. Окончила Алтайский государственный аграрный университет и вот уже 10 лет помогает сельскому хозяйству, работая в отраслевом министерстве.

Ее главная вотчина — бухгалтерия.

«Развитие сельского хозяйства региона — наша основная задача. Меня всегда вдохновляют алтайские бескрайние поля, богатая природа, люди, труд наших крестьян», — написала Наталья о себе.

Девушка. Поле. unsplash.com.

Как принять участие в проекте

Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Какой приз ждет победительницу

Партнер конкурса «Мисс Агро — 2021» санаторий «Сосновый бор» подготовил для победительницы шикарный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.

Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru Санаторий «Сосновый бор». altapress.ru Санаторий «Сосновый бор».