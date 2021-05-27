Наталья Роут родом из Павловска. Окончила Алтайский государственный аграрный университет и вот уже 10 лет помогает сельскому хозяйству, работая в отраслевом министерстве.
Ее главная вотчина — бухгалтерия.
«Развитие сельского хозяйства региона — наша основная задача. Меня всегда вдохновляют алтайские бескрайние поля, богатая природа, люди, труд наших крестьян», — написала Наталья о себе.
Как принять участие в проекте
Претенденткам необходимо прислать письмо, в котором указать свои имя, фамилию, возраст, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.
Ждем от вас также фотографии во всей красе.
Заявки мы принимаем по электронной почте:
a.nedobitkova@yandex.ru
Какой приз ждет победительницу
Партнер конкурса «Мисс Агро — 2021» санаторий «Сосновый бор» подготовил для победительницы шикарный подарок — это тур выходного дня на двоих с проживанием в доме купца Платонова.