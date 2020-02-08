«Просто огонь»: Кристина Асмус показала роскошную фигуру во время отдыха на Мальдивах

Актриса Кристина Асмус проводит отпуск на Мальдивах и щедро делится с поклонниками фотографиями в стильных купальниках. Фанаты остались в полном восторге от фигуры девушки и даже сравнили ее с Памелой Андерсон.

Актриса опубликовала несколько снимков в купальниках. Один из них она сопроводила подписью: «Загораживаю море». На нем девушка стоит спиной к камере в лаконичном сплошном купальнике с открытой спиной.

Поклонники оценили отличную форму Кристины и осыпали ее комплиментами. «Пошла качать орех», — написала в комментариях одна из подписчиц.

На другом фото актриса бежит по белоснежному пляжу в алом купальнике. Она широко улыбается и смотрит вдаль.

Этот кадр фанаты назвали постером к новому фильму о спасателях Малибу. Некоторые пожурили Кристину за постановку, ведь на фотографии у нее яркий макияж, на пляж с таким явно не ходят.

Тем не менее фигура девушки впечатлила ее подписчиков. Они назвали ее идеальной и написали, актрисе, что она «просто огонь».