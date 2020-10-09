«Протащимся по Ленинскому бродвею?» Тест: насколько хорошо вы знаете сленг советской молодежи

— Кринж!

— Парафин!

Пенсионеры жалуются: не могут понять, что говорят их внуки. А сами бы себя послушали в молодости! Пройдите тест к месячнику пожилого человека, и узнайте, насколько хорошо вы понимали бы своих пап и бабушек.