«Протащимся по Ленинскому бродвею?» Тест: насколько хорошо вы знаете сленг советской молодежи

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— Кринж!
— Парафин!
Пенсионеры жалуются: не могут понять, что говорят их внуки. А сами бы себя послушали в молодости! Пройдите тест к месячнику пожилого человека, и узнайте, насколько хорошо вы понимали бы своих пап и бабушек.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter