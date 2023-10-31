31 октября
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Жизнь

Протест на ул. Георгиева, жители против строительства нового ЖК

В Барнауле на месте бывшего кинотеатра "Искра" планируют возвести новый "живой комплекс", название останется прежним. Комплекс будет представлен двумя башнями 17 и 9 этажей с двухуровневой пристройкой, в которой будут располагаться общественные помещения. Среди них будут офисы, фитнес-клуб, ЗАГС и гостиница.

Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле.
Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле.
Кристина Тарасова.

Но соседи по ул. Георгиева, 44 недовольны происходящим. Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", жители всеми силами пытаются остановить стройку и протестуют.

Причины по которым жители против стройки

  • В первую очередь, горожане переживают за парковочные места. Их сейчас и так не много, а с появлением нового ЖК вовсе не останется.

  • Соседи говорят, что строители будут ездить на строительных машинах по их асфальту. Это может испортить его состояние, а его положили минувшим летом в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

  • Барнаульцы недовольны вероятным шумом и грязью от стройки. Это будет идти не только на жилой дом, но и на детский сад №188, он находится совсем рядом с "Искрой".

Помимо этих причин, люди, живущие по ул. Георгиева, 44 опасаются, что строительство двух высоток навредит их дому и может снизить несущую способность оснований и фундаментов ближайших зданий.

Вечером 31 октября против строительства высказалось 50 человек.

Ранее на градсовете обсудили, как восстановить уничтоженный собор на пл. Свободы в Барнауле.

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