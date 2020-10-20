305 против 190. Стало известно, почему не сошлись цифры о новых заболевших коронавирусом в Алтайском крае

Федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России сообщил 20 октября о 305 новых случаев заболевания COVID-19 в Алтайском крае, хотя региональный оперштаб ранее отчитался о 190 случаях заражения.

Такую разницу в цифрах уже прокомментировали в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что в статистику были автоматически включены бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия симптоматики.

В данный момент в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 865 человек и 2 038 с пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 249 человек находятся там по другим обстоятельствам.

За сутки скончалось 7 человек, всего с начала пандемии умерло уже 659 пациентов.

Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 16 783 человека, выздоровело — 14 254 человека (за сутки +155 человек).