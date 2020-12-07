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Жизнь

Против затяжных новогодних каникул выступил депутат Онищенко

Депутат Госдумы РФ, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в России следует полностью отказаться от длинных новогодних выходных.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

По его мнению, затяжные январские каникулы плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде. Конечно, это плохо», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Онищенко добавил, что прежде ситуация смягчалась тем, что жители мегаполисов на праздники улетали за рубеж, а в 2020 году такого не будет.

Также нельзя допускать, чтобы длинные праздники влияли на экономику, отметил депутат, пишет News.ru.

Ранее Онищенко посоветовал россиянам встретить Новый год в пандемию на даче и послушать бой курантов.

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