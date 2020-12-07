Против затяжных новогодних каникул выступил депутат Онищенко

По его мнению, затяжные январские каникулы плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику.

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде. Конечно, это плохо», — цитирует Онищенко РИА Новости.