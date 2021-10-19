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Жизнь

«Противоковидный» госпиталь попросили у министра финансов для Алтайского края

Специализированный «противоковидный» госпиталь попросила построить в Алтайском крае депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова. Речь об этом шла на заседании комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам 18 октября.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
Pixabay.com

Рассматривался вопрос о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024.

В качестве докладчика среди прочих выступил министр финансов Антон Силуанов, к которому и обратилась Мария Прусакова с просьбой о выделении средств для строительства специализированных противоковидных госпиталей.

По ее мнению, такое учреждение нужно для того, чтобы «в сложившейся реальности нашей жизни с постоянными волнами короновирусной инфекции люди бы не лишались плановой медицинской помощи, из-за отсутствия которой люди умирают в разы больше чем от ковида».

«И предложила именно на базе Алтайского края, региона с одной из самых высоких смертностей в последний период, как раз такой госпиталь построить. Силуанов Антон Германович пообещал посмотреть ситуацию по нашему региону», — написала она в Instagram.

Ранее сообщалось, что в стационарах Павловской ЦРБ и ЦГБ Бийска развернули новые ковидные госпитали.

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