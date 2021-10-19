«Противоковидный» госпиталь попросили у министра финансов для Алтайского края

Рассматривался вопрос о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024.
В качестве докладчика среди прочих выступил министр финансов Антон Силуанов, к которому и обратилась Мария Прусакова с просьбой о выделении средств для строительства специализированных противоковидных госпиталей.
По ее мнению, такое учреждение нужно для того, чтобы «в сложившейся реальности нашей жизни с постоянными волнами короновирусной инфекции люди бы не лишались плановой медицинской помощи, из-за отсутствия которой люди умирают в разы больше чем от ковида».
«И предложила именно на базе Алтайского края, региона с одной из самых высоких смертностей в последний период, как раз такой госпиталь построить. Силуанов Антон Германович пообещал посмотреть ситуацию по нашему региону», — написала она в Instagram.
Ранее сообщалось, что в стационарах Павловской ЦРБ и ЦГБ Бийска развернули новые ковидные госпитали.