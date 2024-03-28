Противостояние: лыжники упорно не закрывают сезон в Барнауле, а в регионе поднимаются реки

Невероятно, но так и есть — в барнаульском лесу с ветерком до сих пор бегают лыжники. Хотя в регионе уже действует штормовое предупреждение из-за резкого снеготаяния.

Так, ожидаются подъемы уровней воды на реках в предгорьях Алтая (южные и восточные районы Алтайского края).

До 30 марта ожидается вскрытие реки Алей в районе села Старо-Алейское. До 31 марта ожидается вскрытие реки Чарыш в районе села Белоглазово

На реке Алей в районе Рубцовска продолжится подъем уровня воды.

При подтоплении следует сразу звонить на единый номер экстренных служб 112.

И о погоде.

В регионе дневная температура воздуха будет до 10 градусов тепла. Местами — до 16. В Барнауле до 7 градусов тепла. Прогнозируется небольшой дождь.

Вот после него лыжники и закроют сезон. И расчехлят лодки, удочки.

Хотя метеорологическую весну (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок) ожидают в первой декаде апреля. Немаловажно — в условиях "дружной весны и большого количества осадков", проблемы могут возникнуть на реке Обь в районе Барнаула.

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