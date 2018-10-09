Суд вернул прокурору дело в отношении Марии Мотузной

Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих с помощью перепостов в соцсети. Судья не увидел в деле доказательств вины. Вероятно, теперь прокуратура прекратит дело либо в связи с отсутствием состава преступления, либо по срокам.

Что происходило в суде?

9 октября состоялось шестое заседание по делу Мотузной. Поддержать ее прилетел не только екатеринбургский адвокат Алексей Бушмаков, но и рэпер Хаски, у которого концерт в Барнауле. Правда, он был в капюшоне и очках, поэтому его почти никто не узнал. Также на процесс пришли неоязычница Наталья Телегина и заринчанин Антон Ангел, которых также судят по 282-й статье.

Мария Мотузная около суда с рэпером Хаски. altapress.ru

Сначала сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела по 282-й статье. Однако прокуратура и впоследствии суд сочли это преждевременным и нецелесообразным на данной стадии. Ходатайство отклонили.

Затем адвокат Алексей Бушмаков заявил о необходимости вернуть дело прокурору. По его мнению, уголовное дело невозможно рассматривать без устранения тех недостатков, на которые указывает Пленум Верховного суда.

Алексей Бушмаков,

адвокат:

Многие обстоятельства не были изучены. В деле нет сведений, указывающий на степень опасности деяния. Следствие не выяснило направленность действий моей подзащитной, не установило, что именно она подразумевала под размещением спорной, якобы экстремистской информации, и на что был направлен ее умысел. Хотела ли она возбудить вражду по отношению к группе лиц или унизить чье-то достоинство? Материалы уголовного дела это не подтверждают.

При доказывании умысла нужно учитывать множество факторов, в том числе наличие комментариев или лайков к посту, а также количество просмотров информации и страницы девушки после публикации, приверженности обвиняемой к радикальным движениям, пояснил суду адвокат. Следствие не изучило вопрос о малозначительности содеянного, не учло тот факт, что опубликованная информация не причинила вреда, считает Бушмаков.

Сторона обвинения согласилась с защитой и заявила аналогичное ходатайство: «И предъявленное обвинение, и составленное на его основе заключение не соответствуют требованиям закона, а значит являются основанием для возвращения дела прокурору». Представитель ведомства также дополнил, что все то, что рекомендовал Пленум Верховного суда, применимо не только к 282-й статье, но и к 148-й об оскорблении чувств верующих.

Что сказала Мария Мотузная?

В ожидании решения суда Алексей Бушмаков и Мария Мотузная пообщались со СМИ. Адвокат заявил, что на 100% уверен, что девушку не осудят ни по какой статье.

Алексей Бушмаков,

адвокат:

Мы довольны, что сторона обвинения оказалась с нами солидарна. Прокуратура прекратит дело либо в связи с отсутствием состава преступления, либо по срокам. А срок привлечения к ответственности по 148-й статье истекает 15 октября.

Бушмаков также сообщил, что доволен изменениями, которые внесли в законодательство благодаря шумихе вокруг барнаульских «экстремистских» дел.

Алексей Бушмаков,

адвокат:

Следствие, а вслед за ним и прокуратура, и суды никогда не заморачивались вопросом о цели деяния, о его умысле. Мы два года говорили об этом, и теперь это прописали в Пленуме. Надеюсь, теперь все эти обстоятельства будут учитывать не только судьи, но и следователи. Никто никого не побил, это просто рисуночки. И судить за это не нужно.

Мария Мотузная сообщила, что ждала большего от процесса, но довольна и тем, что произошло.

Мария Мотузная,

обвиняемая:

Я надеялась, что дело сегодня прекратят, но хотя бы так — уже неплохо. Если и прокуратура с нами согласна, то что остается суду? У меня останется привлечение, но с этим все-таки попроще жить, чем с судимостью.

Какое решение вынес суд по делу Мотузной?

Сергей Трушкин решил вернуть дело по обеим статьям прокурору после ходатайств и обвинения, и защиты. Мотивировка — обвинительное заключение не позволяет вынести приговор. Судья не увидел доказательств вины Марии Мотузной. При этом подписку о невыезде девушке не отменили.

Барнаульский адвокат Роман Ожмегов не понимает, почему не вынесли оправдательный приговор, если вины в деле не нашли. Получается, говорит адвокат, наше правосудие в лице судьи Трушкина имеет обвинительный уклон.

Защитник Мотузной считает, что правоохранительные органы прекратят дело из-за истечения сроков давности, а это лишает Мотузную права на реабилитацию. То есть Мотузная не сможет требовать от государства возмещения вреда за незаконное преследование.