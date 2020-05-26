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Жизнь

Процветания и успехов. Юрий Ряполов поздравляет бизнесменов Барнаула с Днем российского предпринимательства

Дорогие коллеги! От имени Координационного совета предпринимателей города поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Юрий Ряполов.
Юрий Ряполов.
из личного архива

Ваша деятельность — нелегкий труд: вы по собственной инициативе, с невероятным упорством осваиваете экономическое пространство, проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, берете на себя ответственность за судьбы ваших сотрудников.

Создавая новые рабочие места, обеспечивая население необходимыми товарами и услугами, участвуя в благотворительных акциях, именно вы развиваете и делаете уютным наш родной Барнаул.

Сейчас нелегкие времена, но я уверен, что мы вместе, поддерживая друг друга, пройдем их достойно. За всеми падениями всегда обязательно следует взлет, а для кого-то эта тяжелая ситуация уже дала возможность пересмотреть свое отношение к жизни и освоить новые сферы приложения своих сил.

От всей души желаю процветания вашему бизнесу, успехов, надежных партнеров, достижения самых высоких целей и конечно же здоровья вам и всем, кто вас окружает!

С уважением, Юрий Семенович Ряполов,
председатель Координационного совета предпринимателей города Барнаула, депутат Барнаульской городской Думы

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