Проведи незабываемый День рождения в «Боше Парк»

Специально для вас мы обновили Пакеты с различными услугами.
Прямо сейчас выбрать любой из перечисленных пакетов и забронировать его, а также узнать подробную информацию вы можете по телефону: 8−902−144−44−48.
Приём заказов ежедневно с 10:00 до 20:00.
Семейный активити-комплекс «Боше-парк»
Адрес: пр Космонавтов 6в (гипермаркет «Алтай»)
Телефон: 8−902−144−44−48
Инстаграм: @bosheparkbrn
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