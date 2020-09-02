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Проверь знания истории онлайн: свыше 7,5 тысяч жителей края напишут «Диктант Победы»

Масштабная акция пройдет уже завтра, 3 сентября, в 18:00. Международный тест на знания истории Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, который в юбилейный год пройдет в 75 зарубежных странах, для широкого круга желающих состоится в онлайн формате.

Всероссийский «Диктант Победы».
Всероссийский «Диктант Победы».
Алтайское региональное отделение «Единой России».

Для участия в «Диктанте Победы» в режиме онлайн необходимо в 18:00 зайти на сайт ДиктантПобеды.рф или установить одноименное приложение для смартфонов и пройти процедуру регистрации. Кроме того, на сайте каждый может подготовиться к Диктанту с помощью демо-версий тестирования. После написания теста можно будет получить сертификат участника международной акции.

Как рассказали в Алтайском региональном отделении «Единой России», всего в юбилейный год Великой Победы «Диктант Победы» напишут свыше 7,5 тысяч жителей края. Тест будут писать также военнослужащие военных частей, расположенных в Барнауле, Бийске, Алейске, Славгороде, ЗАТО Сибирском, а также Топчихинском районе.

Добавим, всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны проводится в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» под девизом «Знать, чтобы помнить». Кстати, всего подтвердили свое участие 1,5 млн жителей России и зарубежья. Проверьте свои знания истории родной страны и вы. Все подробности на сайте: ДиктантПобеды.рф.

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