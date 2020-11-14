Проверили соблюдение масочного режима в барнаульском обшественном транспорте

Накануне сотрудники Роспотребнадзора и ГИБДД вместе с представителями администрации Барнаула и Железнодорожного района провели рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Местом расположения был выбран остановочный пункт железнодорожного вокзала — ведь здесь конечная остановка многих городских маршрутов.

Выявили трех нарушителей за рулем, находящихся без масок. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2.ст 6.3. КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Штрафные санкции

За такие нарушения предусмотрены наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Цель

«Цель рейдовых мероприятий не в том, чтобы наказать как можно больше водителей или поймать их без масок, а в том, чтобы водители полагались на свою ответственность и без напоминаний надевали маски, находясь в общественном транспорте», — пояснил Дмитрий Арапов, начальник отдела транспорта комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Барнаула.

Между тем эти напоминания не касаются не касаются водителей «Горэлектротранса» — они находятся в кабине одни всю смену за закрытыми дверями, в отличие от водителей автобусов или маршруток, сообщает пресс-центр мэрии.