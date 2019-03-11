В Барнауле на здании прокуратуры и около МВД появились объявления о работе закладчиками наркотиков

На здании краевой и военной прокуратуры, а также на строении по соседству с алтайским ГУ МВД в Барнауле появилась подозрительная реклама, написанная баллончиком с краской через трафарет. Об этом в Barnaul 22 сообщил горожанин Владимир Шарпорев. Он уверен, что это объявления о работе закладчиками наркотиков.