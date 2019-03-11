В Барнауле на здании прокуратуры и около МВД появились объявления о работе закладчиками наркотиков

На здании краевой и военной прокуратуры, а также на строении по соседству с алтайским ГУ МВД в Барнауле появилась подозрительная реклама, написанная баллончиком с краской через трафарет. Об этом в Barnaul 22 сообщил горожанин Владимир Шарпорев. Он уверен, что это объявления о работе закладчиками наркотиков.
Объявление о работе на здании по соседству с краевым ГУ МВД.
Владимир Шарпорев в vk.com/barneos22
«"Трафаретчики» обнаглели от собственной безнаказанности: изрисованы стены домов центра города, а так же ведомственные здания", — заявил мужчина.
Доподлинно неизвестно, что это за реклама, но в любом случае надписи на зданиях незаконны. Также нет информации о том, когда и кто будет закрашивать испорченные стены, и станут ли искать вандалов.
Объявление о работе на здании прокуратуры.
Владимир Шарпорев в vk.com/barneos22
В паблике отметили, что 11 марта — дата создания ныне упраздненной Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).