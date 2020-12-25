Проверят депутата, глазевшего на неприкрытую грудь министра Якутии

В Якутии проверят депутата Петра Аммосова, который сделал замечание министру о слишком глубоком декольте, сообщает РИА «Новости» .

Как рассказал пресс-секретарь госсобрания Якутии, спикер республиканского парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку.

Ранее в сети появилось видео с онлайн-совещания, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

В ходе заседания Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание «тем людям, которые не следят за этикой госслужащего».

«Председатель госсобрания поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии», — рассказал пресс-секретарь.

Причина проверки: депутат должен проявлять тактичность и не использовать некорректные выражения в адрес госслужащих, тем более женщин.

Председатель республиканского комитета КПРФ отметил, что партия даст оценку поведению Аммосова, но речь не идет о его исключении.