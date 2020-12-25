Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Проверят депутата, глазевшего на неприкрытую грудь министра Якутии

В Якутии проверят депутата Петра Аммосова, который сделал замечание министру о слишком глубоком декольте, сообщает РИА «Новости».

Министр предпринимательства Ирина Высоких. Якутия.
Министр предпринимательства Ирина Высоких. Якутия.
кадр из видео.

Как рассказал пресс-секретарь госсобрания Якутии, спикер республиканского парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку.

Ранее в сети появилось видео с онлайн-совещания, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков.

В ходе заседания Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание «тем людям, которые не следят за этикой госслужащего».

«Председатель госсобрания поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии», — рассказал пресс-секретарь.

Причина проверки: депутат должен проявлять тактичность и не использовать некорректные выражения в адрес госслужащих, тем более женщин.

Председатель республиканского комитета КПРФ отметил, что партия даст оценку поведению Аммосова, но речь не идет о его исключении.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость