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Жизнь

«Провокация не удалась!». Навальный оценил «версию Путина» о том, что он сам принял яд

Алексей Навальный прокомментировал версию о том, что он самостоятельно принял яд «Новичок» — ранее о том, что так якобы считает Владимир Путин, со ссылкой на собственные источники сообщила газета Le Monde.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

Свое мнение по поводу этой версии Навальный высказал на своей странице в Instagram, пишет Lenta.ru.

Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана.

Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!, — написал Навальный.

Что произошло

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы.

После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru. Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.

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