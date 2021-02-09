«Провокация и Навальный»: в омском колледже объяснили скандал с поборами на бесплатные учебники

Ранее в сети появилось видео из колледжа, на котором заведующая заочной формы обучения не дает учебники студентам, отказавшимся сделать благотворительный взнос в размере 750 рублей.

Обучающимся сказали, что они не получат учебную литературу, если откажутся от необходимого пожертвования. Студенты бюджетного учреждения в недоумении слушают обоснования.

Девушка сообщила завучу, что она не работает и попросту нет денег, чтобы оплатить книги. Ей ответили, что тогда нет и обучения.

«Кто не может оплачивать, забирайте документы и идите в другое учебное заведение, где платить не надо. Но дело в том, что у нас в городе нигде этой специальности нет, только лицензию имеет наш колледж», — посоветовала завуч группе возмущенных студентов.

На вопрос «почему нельзя получить книгу» ответили, что она стоит денег и, по сути, не должны платить за учебники, которые будут читать обучающиеся.

«Мы вам ничего не должны», — парировала завуч заявление студентки, отметившей, что бюджетное учебное заведение должно обеспечить литературой.



Как уточняет Om1.ru, после этого в министерстве образования Омской области сообщили, что заведующая заочным отделением не имеет никакого отношения к библиотечному фонду, доступ к ресурсам которого является бесплатным и не зависит от формы и условий обучения.

«Колледжу выделяются бюджетные средства для пополнения библиотечного фонда, у студентов есть возможность использовать электронную библиотеку, доступ к ее фонду также бесплатный», — подчеркнули в ведомстве.

Что касается благотворительности, то, как пояснили в министерстве, «в колледже для расширения социального партнерства действует попечительский совет и только он может предложить родителям или законным представителям студентов стать благотворителями на добровольной основе с обязательным заключением договора благотворительного пожертвования».

Кстати, после скандала завуч ушла на больничный — у нее случился гипертонический криз и увезли в больницу. В колледже отметили, что она не выдержала «злых комментариев».

После ее выхода на работу проведут служебное расследование. Администрация колледжа разберет ситуацию в группе студентов и на заседании попечительского совета.

Смешные задания из школьных учебников. fishki.net

Директор колледжа заявила порталу «Город55», что инцидент спровоцировали. По ее мнению, такая ситуация отражает конфликт поколений и направлена на «отлучение от ценностей».

«Чтобы показать для молодежи, что они уже живут в новых форматах и могут самостоятельно решать свои проблемы. Думаю, что видео больше направлено на эти задачи, чем на какие-то другие. Чтобы, не с Навальным, так с другим каким-нибудь флагом расшатать. Я сама как человек определенной формации понимаю это только так: борьба с системой чисто молодежными руками. Это и есть — отлучить молодежь от каких-то ценностей. Провокация в чистом виде», — пояснила она.

По ее словам, провокацию намеренно совершили в отношении завуча, которая «живет еще действительно старыми стандартами и пониманием, что помогать надо образовательной системе».

При этом, добавила она, выяснилась и еще одна деталь, которая складывает воедино весь «провокационный пазл».

«Мы девочку эту вызвали, которая видео записала, спросили, почему это сделала. Кстати, девочка оказалась не омичка, она сама из Петрозаводска. Вот тебе и сложилась картинка. Это, мне кажется, имеет значение. Она что, переживает за то, что происходит в регионе?» — нашла директор колледжа важную зацепку, которая объясняет расшатывание системы в стране.

Сами факты принудительных взносов директор колледжа отрицает и называет их добровольными. При этом на видео четко слышно фразу: «Кто не может оплачивать, забирайте документы».