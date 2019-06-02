Провожать ракету и готовить плов: 5 странных традиций на космодроме Байконур

2 июня космодрому Байконур исполняется 64 года. За это время через него прошли не одна ракета, и уж, тем более, не один космонавт. О странных традициях, которых придерживаются на Байконуре — в материале altapress.ru.

Проводить ракету

В 1957 году к старту была готова первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Ее главный конструктор Сергей Королёв буквально довел ракету до площадки. По рельсам впереди нее он шел всю дорогу. Следом за ним шли несколько других руководителей.

Эту традицию он перенял у своего коллеги с Капустина Яра и в последующем старался не нарушать ее — провожать ракетные установки хотя бы полпути. Традиция сейчас обрела немного иной вид: ракету встречают или сопровождают руководители пускового расчета, по другому их называют стреляющими.

Стартовая площадка космических кораблей на Байконуре , 1960 год Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Не бриться до старта

Даже по прошествии 10 лет после Великой отечественной войны пуски ракет сотрудники космодрома воспринимали как боевую работу. На войне перед боем бриться было не принято. Это считалось считалось плохой приметой, ровным счетом так же, как у хоккеистов. Хотя с усами в ракету не пускали вплоть до Виталия Жолобова, который совершил свой полет в 1976 году, пишут РИА Новости.

Работники Байконура от вывоза до пуска ракеты бритвенные станки убирали в дальний ящик. Несмотря на строгий порядок на космодроме, ни один командир не мог вынудить своего подчиненного побриться. Эту традицию соблюдают до сих пор.

Старт в 7 утра

Время для начала вывоза ракеты на стартовый комплекс у каждой площадки свой. На первую площадку, которая со временем получила название «Гагаринский старт», ракету из монтажно-испытательного корпуса начинают вывозить ракету «Союз» ровно в 7 часов утра по местному времени, сообщает RT.com.

Первоначально такое время установили, чтобы успеть выполнить положенные работы первого стартового дня за светлое время суток. Традиция прерывалась в конце 1990-х годов, по потом к ней все-таки вернулись.

Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров в скафандрах «Сокол К» на космодроме Байконур. опубликовано на isicad.ru

Плов в честь «Протона»

Ракеты «Протон» начали строить в 1960-х годах. Именно тогда зародилась традиция сразу после вывоза ракеты на стартовый комплекс готовить «протоновский плов», пишут РИА Новости.

По тем меркам ракета была внушительных размеров и требовала колоссальной рабочей отдачи. В пусковой день после заправки ракеты и перед проведением заключительной подготовки, чтобы накормить солдат, стали делать большой казан плова. После работы с «Протоном» и его токсичным топливом солдат кормили из того же самого огромного казана.

Традиция до сих пор сохраняется, хоть теперь в стартовый день от сотрудников требуют меньше усилий.

Ритуал с колесом

Эта традиция возникла благодаря Юрию Гагарину. В день его взлета, 12 апреля, его подняли в 5.30 утра и повезли в монтажно-испытательный корпус. Там Гагарина ожидали медицинское обследование и проверка оборудования. После этих процедур — стартовая площадка и на взлет. По пути до старта он попросил водителя остановиться и позволить ему помочиться на колесо автобуса — другой возможности у космонавта могло не представиться очень долго.

Дело в том, что полет должен был занять полтора часа и ассенизационного устройства на корабле «Восток» не было. График полета был непредсказуем, а, в случае несрабатывания тормозного двигателя, полет мог затянуться на сутки. Как бы то ни было, традиция появилась и соблюдается до сих пор, пишет ВВС.