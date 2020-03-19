«Пройдемте в подвал»: как жильцы барнаульской многоэтажки отстаивают общедомовое имущество

Вот уже шесть лет продолжаются тяжбы между барнаульским ТСЖ «Молодежная, 68а» и городской администрацией. Собственники квартир пытаются доказать право на подвал, где проходят общедомовые коммуникации. Суды всех инстанций оставляют его в муниципальной собственности. Отчаявшись найти справедливость, жители дома написали обращение к президенту РФ. В проблеме разбирался корреспондент altapress.ru.

В реестре не числится

Возле пятиэтажки 1991 года постройки меня встретил один из членов правления ТСЖ «Молодежная, 68а» Владимир Пахомов. «Пройдемте в подвал», — без лишних прелюдий предложил мужчина. «Многообещающе», — подумала я.

Подвальное помещение находится в достаточно хорошем состоянии. В нем и расположилось правление товарищества.

В 2005 году государство призвало своих граждан взять многоквартирные дома в свои руки, приняв новый Жилищный кодекс. Жильцы этой пятиэтажки вняли призывам. И решили управлять домом самостоятельно.

Сдача в аренду подвала могла стать им хорошей подмогой в этом нелегком деле. Но сначала его нужно было привести в порядок.

ТСЖ «Молодежная , 68а» altapress.ru

Прежде чем начать там ремонт, они выяснили: городской собственностью он не является. В ноябре 2011 года комитет по управлению муниципальным имуществом Барнаула заверил их в этом: подвал в реестре не числится.

Все проиграли

По словам членов ТСЖ, чтобы отремонтировать часть подвального помещения (общей площадью 794 кв. метров), жильцы собрали около 660 тыс. рублей. Сделали на эти средства ремонт, а кроме этого — заменили трубы теплоснабжения и установили приборы учета.

Обустроили подвал и стали сдавать его в аренду предпринимателям. В разное время там работали спортзал, парикмахерская, несколько детских студий. За счет аренды ТСЖ снизило стоимость коммунальных услуг для жильцов, рассказывает его председатель Михаил Хорзов.

ТСЖ «Молодежная , 68а» altapress.ru

Однако теперь их планы разрушены — свои претензии на подвал предъявила мэрия, и ТСЖ ничего доказать не смогло. Сейчас одно из помещений в подвале арендует только студия звукозаписи. За 149 тыс. рублей в год.

Михаил Хорзов,

председатель ТСЖ:

Из-за судов и попыток администрации города продать подвал мы остались практически без арендаторов.

Отметим, что жильцы отремонтировали только часть подвала. «Никто не хочет учитывать объем работ, которые мы проделали собственными силами. Нам нужен постоянный доступ к тепловым узлам, здесь постоянно случаются коммунальные аварии. Мы хотели сделать ремонт везде, но теперь подвал не наш, поэтому и смысла нет», — объясняет Хорзов.

ТСЖ «Молодежная , 68а» altapress.ru

Смысла нет

Мои собеседники объясняют: с 2012 года городская администрация стала настаивать на том, что подвальное помещение находится в муниципальной собственности, и пытаться ограничить к нему доступ. В 2014 году ТСЖ подало на мэрию в суд. Однако проиграло. «Мы прошли все инстанции, но никто не хочет связываться с администрацией», — объясняет Михаил Хорзов.

Владимир Пахомов,

член правления ТСЖ «Молодежная , 68а»:

Тридцать шестая статья Жилищного кодекса РФ предусматривает право на общедолевую собственность владельцев квартир. Практика Верховного суда РФ подтверждает право жильцов на подвальные помещения технического назначения, где проходят инженерные коммуникации. Суды отказывают нам в возвращении подвала. А там расположены коммуникации, тепловой узел, системы водоснабжения, электрощитовая.

Согласно результату экспертизы БТИ, который представили власти, подвал можно использовать не только для технических нужд, но и для других целей. На этом основании в 2015 году краевой арбитраж решил оставить подвал муниципалитету.

ТСЖ «Молодежная , 68а» altapress.ru

Решение это жильцы считают совершено несправедливым. Собственники квартир обратились в суд также как частные лица, но и им суды отказали в возвращении общедомовой собственности. «Нет смысла идти в суд опять. Мы уже дошли до верховного. Нам говорят: что вы хотите? Решение же есть», — объясняет Михаил Хорзов.

По иску Владимира Чернова, одного из собственников, суд назначил независимую строительно-техническую экспертизу. Она признала спорный подвал техническим в октябре 2016 года. Однако при вынесении решения суд взял за основу не это заключение, а прежнюю экспертизу БТИ. Нынешние же доводы были признаны ошибочными.

Последняя надежда

В надежде добиться справедливости жители дома обратились за помощью к губернатору Алтайского края. Однако во встрече с Томенко им отказали.

ТСЖ «Молодежная , 68а» altapress.ru

В январе 2020 года члены правления ТСЖ написали Владимиру Путину. Ответ, однако, получили от замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. По сути — от того, на кого жаловались,

«Подвальное помещение по адресу ул. Молодежная, 68а принадлежит городскому округу — городу Барнаулу Алтайского края на праве собственности на законных основаниях, основания для передачи в общедолевую собственность отсутствуют», — сказано в ответе.