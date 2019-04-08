«Пройдет битой кашей»: жители Барнаула могут не увидеть больших льдин на Оби

Ночью 6 апреля «вскрылась» Обь у Барнаула. По реке шла ледяная каша . Синоптики говорят, что больших льдин барнаульцы могут и не увидеть из-за того, что лед уже поменял структуру.

Жители Барнаула все выходные собирались на набережной, чтобы посмотреть на ледоход. Начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС Ольга Прахт рассказала altapress.ru, что сплошного ледохода на реке пока нет, это — ледоход на участке. Большой ледоход синоптики ожидали 9 апреля.

Ольга Прахт,

Начальник отдела гидрологии алтайского ЦГМС:

Сейчас говорить о дате уже сложно, потому что вскрытие у нас очень длительное в этом году. Лед совершенно поменял структуру — стал рыхлый. Вполне может быть, что классического ледохода большими льдинами уже и не будет. Пройдет битой кашей.

Что с другими реками Алтайского края

По оценкам синоптиков, в целом гидрологическая обстановка в крае спокойная. Вскрылись реки Алей, Чарыш и малые реки по югу и юго-западу Алтайского края. Участками вскрылась Бия.

Близкий к опасной отметке уровень сохраняется на реке Алей у Рубцовска — 530 см (уровень подтопления — 560 см), а также у Алейска — 767 см (уровень подтопления 810 см).

В остальных реках уровни воды значительно ниже опасных отметок.

Возможно образование заторов на Бии в Красногорском и Бийском районах и на Чумыше в Тальменском районе, сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Из-за затора льда на Чарыше (Усть-Калманский район) возможно подтопление прибрежных территорий.

В Тальменском районе у сел Шипицыно и Язово на реке Чумыш спасатели будут проводить взрывные работы для устранения ледяных заторов.

Подтопление населенных пунктов спасатели не прогнозируют.