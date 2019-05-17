Прожиточный минимум для пенсионеров будут считать по-другому

Минтруд предложил ввести единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров (ПМП), чтобы установить социальные доплаты к пенсии. Это позволит исключить ее необоснованное занижение. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию, отмечает ТАСС.

В целом по России прожиточный минимум пенсионера в 2019 году составляет 8,8 тыс. рублей, однако в регионах он может быть как выше, так и ниже указанного уровня. Региональные власти самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера. Если он в регионе ниже общероссийского, то пенсионерам доплачивают федеральные власти, а если выше общероссийского, то региональные. Занижение ПМП в регионе означает, что пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума, получают социальные доплаты меньше, чем могли бы, уточняет РБК.