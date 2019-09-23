Сидите дома. В Барнауле ветер начал валить деревья

Непогода уже начала набирать обороты в Барнауле. В группе Barnaul22 опубликовали фото деревьев, упавших в разных местах города. Автомобилистам советуют спрятать автомобили.

Горожане заметили упавшие деревья во дворе Сухэ-Батора, 11, на Ляпидевского, на Ленинградской аллее и пр. Калинина.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за сильного ветра до 25 м/с. Местами в предгорных районах прогнозируются очень сильные дожди.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.