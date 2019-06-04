Из Барнаула в Крым запустили прямые рейсы

4 июня из Барнаула вылетел первый рейс в Симферополь, говорится на сайте международного аэропорта Барнаул им. Г. С. Титова.

Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind. Полеты будут выполняться по вторникам, на Boeing 737−800.

Вылет из Барнаула запланирован в 5:30, прилет из Симферополя — в 3:30.

Стоимость билетов в одну сторону составит от 12 тысяч рублей.

В прошлом году полетная программа этой же авиакомпании выполнялась с 5 июня по 23 октября.

Куда еще можно улететь из Барнаула летом ?

С 31 марта барнаульский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание. С июня-2019 в список утренних вылетов в Москву добавился рейс авиакомпании «ИрАэро» с вылетом в 6 часов.

«Аэрофлот» увеличил частоту вечерних рейсов в Москву до пяти раз в неделю.

С середины июня число полетов в Иркутск увеличится до пяти раз в неделю. С апреля возобновились рейсы из Барнаула в Красноярск (два раза в неделю). В конце мая открылись рейсы в Сургут (один раз в неделю).

Самолет в Анапу будет летать один раз в неделю — по вторникам. Частота рейсов в Сочи в этом году увеличилась до двух раз в неделю (по средам и субботам).

Также на международном направлении летом самолеты будут летать во Вьетнам и Турцию.