Прямые рейсы из Барнаула в Новый Уренгой и Иркутск появятся с 17 октября

Авиакомпания «ИрАэро» с 17 октября будет выполнять авиарейсы из Барнаула в Новый Уренгой и Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова.

Рейс Барнаул — Новый Уренгой будет выполняться по понедельникам в 08:40. Прилет — в 9:00 по местному времени.

Вылет из Нового Уренгоя в 09:50, прилет в Барнаул в 14:20. Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 6 550 рублей. Уже сейчас на рейс 17 октября осталось всего три билета (на момент написания новости).

Барнаул — Новый Уренгой. aviasales.ru.

Рейсы по маршруту Барнаул — Иркутск будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость — от 5 515 рублей. На ближайший рейс из Барнаула осталось пять билетов.

Барнаул — Иркутск. aviasales.ru.

Понедельник:

— вылет из Иркутска в 06:10, прилет в Барнаул в 07:40;

— вылет из Барнаула в 15:20, прилет в Иркутск в 18:50;

Пятница:

— вылет из Иркутска в 17:00, прилет в Барнаул в 18:30;

— вылет из Барнаула в 19:30, прилет в Иркутск в 23:35.

Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.