Прямые рейсы из Барнаула в Новый Уренгой и Иркутск появятся с 17 октября

Рейс Барнаул — Новый Уренгой будет выполняться по понедельникам в 08:40. Прилет — в 9:00 по местному времени.
Вылет из Нового Уренгоя в 09:50, прилет в Барнаул в 14:20. Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 6 550 рублей. Уже сейчас на рейс 17 октября осталось всего три билета (на момент написания новости).
Рейсы по маршруту Барнаул — Иркутск будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость — от 5 515 рублей. На ближайший рейс из Барнаула осталось пять билетов.
Понедельник:
— вылет из Иркутска в 06:10, прилет в Барнаул в 07:40;
— вылет из Барнаула в 15:20, прилет в Иркутск в 18:50;
Пятница:
— вылет из Иркутска в 17:00, прилет в Барнаул в 18:30;
— вылет из Барнаула в 19:30, прилет в Иркутск в 23:35.
Рейсы выполняются на современных авиалайнерах Bombardier CRJ200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.