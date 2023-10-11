Прямых рейсов из Барнаула в Таиланд все-таки не будет. Что делать туристам, которые уже купили билеты

Барнаульцы не пользовались шансом отправиться в Таиланд прямым рейсом. Как оказалась, для жителей города это направление оказалось слишком дорогим.

Рейсы из Барнаула в тайскую Паттайю сняли из-за отсутствия спроса, сообщила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова amic.ru.

Доставлять барнаульцев на белоснежные пляжи должна была авиакомпания Azur Air с 4 ноября. Но продажи туров оказались очень низкими. Специалисты предполагают, что это из-за цены. Многие предпочли лететь из Новосибирска, где стоимость билетов ниже.

Дождливый Таиланд. Слон. unsplash.com

Однако такая ситуация - не нонсенс. То же самое произошло в Кемерово.

"Когда появилась информация о возобновлении рейсов, мы предупреждали, что их могут снять. Это стандартная ситуация: авиакомпании выставляют рейсы, прощупывают, если нет спроса – снимают", – пояснила Беспалова.

Что делать барнаульцам, которые уже купили билеты?

Путешественникам, которые уже забронировали путевки, турагенты либо предложат другие варианты отдыха, либо вернут деньги, добавила Беспалова.

Тем временем рост приезжих россиян в Таиланд увеличился на 1000% за полгода.