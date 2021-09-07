Прямой диалог с обществом. Что такое инициативные проекты и как их будут реализовывать в Барнауле по-новому

Инициативные проекты — это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Она закреплена с 1 января 2021 года в 131 Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Механизм реализации инициативных проектов предоставляет прямой доступ населению к решению приоритетных вопросов местного значения по улучшению качества жизни.
С 2008 года на уровне города Барнаула действует механизм предоставления финансовой поддержки органам территориального общественного самоуправления (далее — ТОС) и некоммерческим организациям на реализацию инициатив населения. За эти годы из бюджета города было выделено более 50 млн.рублей. Барнаульцами реализовано около 400 проектов, направленных на благоустройство общественных пространств рядом со своим домом.
Накопленный опыт рационального, хозяйственного подхода к расходованию бюджетных средств позволил некоммерческому сектору стать активным участником других программ развития территории, в том числе регионального проекта поддержки местных инициатив, который реализуется в Алтайском крае с 2016 года.
Однако до последнего времени поддержка инициативных проектов распространялась только на сельские территории. Так, в Барнауле проект поддержки местных инициатив реализовывался в трех районах города — а именно в Индустриальном, Ленинском и Центральном. Дело в том, что именно три этих района Барнаула имели в своем составе сельские населенные пункты.
Новый порядок инициативного бюджетирования предлагает дополнительные возможности для формирования комфортных условий городской среды жителям Барнаула — на территории всего города, а не только в сельских населенных пунктах.
Институт ТОС зарекомендовал себя как одна из наиболее прогрессивных форм участия жителей в реализации собственных инициатив. Согласно новому порядку, предложено интегрировать в практику реализации инициативных проектов именно органы ТОС.
По проекту поддержки местных инициатив в 2021 году в Алтайском крае будет реализовано 400 инициативных проектов общей стоимостью 412,3 миллиона рублей.
В Барнауле реализуют восемь проектов жителей: в поселке Черницк на территории школы № 95 появится спортивная площадка, в поселке Центральный обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, в поселке Научный городок по ул. Гвардейской и на станции Ползуново по ул. Ивлева проведут ремонт дорог, в поселке Казенная Заимка по ул. Садовая — уличного освещения, в поселках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба обустроят детские спортивные площадки.
Приоритетными направлениями реализации инициативных проектов в Барнауле определены:
- объекты благоустройства;
- линии наружного освещения;
- дороги и иные транспортные сооружения;
- объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий;
- детские площадки;
- объекты физической культуры и спорта;
- места массового отдыха населения.
Финансовое обеспечение инициативного проекта за счет средств бюджета города составляет не более 95% полной стоимости инициативного проекта.
Остаток стоимости финансируется за счет поступлений инициативных платежей. Контроль за целевым расходованием инициативных платежей осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Срок поступления инициативных платежей в полном объеме, указанном в заявке — до 01 марта года реализации инициативного проекта.
Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения города Барнаула в целом, а также в интересах жителей части территории города Барнаула.
Определение территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, содержит два принципиальных понятия — это земельный участок, на котором непосредственно планируется возведение объекта и территория проживания людей, так называемых благополучателей, заинтересованных в появлении социально-значимого объекта.
Границы территории реализации инициативного проекта и их описание утверждаются постановлением администрации города Барнаула на основании заявления инициаторов проекта.
Объекты, предусмотренные инициативными проектами, могут размещаться только на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.
Выдвижение и внесение инициативных проектов осуществляется руководителем инициативного проекта, которого в целях координации реализации инициативного проекта определяют инициаторы проекта.
Предварительным этапом внесения инициативного проекта выступает выявление мнения граждан одним из доступных способов: проведение опроса или сбора подписей граждан, рассмотрение на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС.
Органом администрации города, ответственным за организацию процесса реализации инициативных проектов, определён комитет общественных связей и безопасности.
Извещение о приеме заявок на реализацию инициативных проектов ежегодно не позднее 1 сентября размещается на официальном Интернет-сайте города Барнаула и публикуется в газете «Вечерний Барнаул». Оно содержит сроки приема заявок, полное наименование комитета, место его нахождения, адрес электронной почты, номер контактного телефона ответственного должностного лица комитета.
Внесение инициативного проекта осуществляется руководителем инициативного проекта путем направления заявки на адрес электронной почты, либо почтой по месту нахождения комитета общественных связей и безопасности, указанные в извещении о приеме заявок.
Инициативный проект считается внесенным в профильный комитет в день поступления в комитет заявки с приложениями.
Законом определено, что инициативный проект, внесенный в администрацию города, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения.
В процессе рассмотрения инициативных проектов и подготовки заключений принимают участие отраслевые (функциональные) органы, и администрации района города Барнаула по месту реализации инициативного проекта.
Отраслевой (функциональный) орган и администрация района в течение пяти рабочих дней со дня получения инициативного проекта по результатам его рассмотрения направляют в комитет заключения.
Администрация района готовит заключение о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта на выбранной территории, актуальности решения проблемы описанным в инициативном проекте способом.
Рассмотрение поддержать или отказать в реализации инициативного проекта принимает комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, состав которой утверждается и изменяется постановлением администрации города Барнаула.
В случае, если в администрацию города Барнаула внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, комиссия проводит конкурсный отбор.
Инициативные проекты, набравшие наибольшее количество баллов признаются прошедшими конкурсный отбор, их количество определяется исходя из лимита средств бюджета города на соответствующий финансовый год и запрашиваемой суммой финансирования инициативных проектов.
По результатам рассмотрения инициативных проектов, поступивших заключений, а также с учетом результатов проведенного конкурсного отбора, в случае его проведения, комиссия принимает решение:
- поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета;
- отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
На реализацию инициатив населения в 2022 году бюджетом Барнаула предусмотрено 20 млн рублей, что позволит реализовать от 15 до 20 проектов.