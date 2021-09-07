Прямой диалог с обществом. Что такое инициативные проекты и как их будут реализовывать в Барнауле по-новому

2

А разве в Барнауле не поддерживали местные инициативы?

С 2008 года на уровне города Барнаула действует механизм предоставления финансовой поддержки органам территориального общественного самоуправления (далее — ТОС) и некоммерческим организациям на реализацию инициатив населения. За эти годы из бюджета города было выделено более 50 млн.рублей. Барнаульцами реализовано около 400 проектов, направленных на благоустройство общественных пространств рядом со своим домом.

Накопленный опыт рационального, хозяйственного подхода к расходованию бюджетных средств позволил некоммерческому сектору стать активным участником других программ развития территории, в том числе регионального проекта поддержки местных инициатив, который реализуется в Алтайском крае с 2016 года.

Однако до последнего времени поддержка инициативных проектов распространялась только на сельские территории. Так, в Барнауле проект поддержки местных инициатив реализовывался в трех районах города — а именно в Индустриальном, Ленинском и Центральном. Дело в том, что именно три этих района Барнаула имели в своем составе сельские населенные пункты.

Новый порядок инициативного бюджетирования предлагает дополнительные возможности для формирования комфортных условий городской среды жителям Барнаула — на территории всего города, а не только в сельских населенных пунктах.

Институт ТОС зарекомендовал себя как одна из наиболее прогрессивных форм участия жителей в реализации собственных инициатив. Согласно новому порядку, предложено интегрировать в практику реализации инициативных проектов именно органы ТОС.