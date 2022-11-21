Прямую линию с губернатором Алтайского края перенесли на новую дату

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 2 декабря, в пятницу. До переноса она должна была состояться 23 декабря.
Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть на телеканалах «Катунь 24», «Россия 24», ОТР, послушать на радиостанциях «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM», а также в соцсети «ВКонтакте» в официальном паблике правительства края и на странице Центра управления регионом.
Как задать вопрос Виктору Томенко?
Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи в соцсети «ВКонтакте» в аккаунте Правительства Алтайского края.
Также свой вопрос можно написать под анонсами прямой линии в аккаунтах Губернатора, ЦУР Алтайского края и Правительства региона.
Можно задать вопрос и устно, позвонив по телефону. В каждом городе и районе работают номера телефонов, где можно оставить вопросы. Звонки принимают по будням с 10 до 17 часов.
Также жители региона могут обратиться в редакции СМИ городов и районов края.