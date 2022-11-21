21 ноября
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Жизнь

Прямую линию с губернатором Алтайского края перенесли на новую дату

Правительство Алтайского края озвучило новую дату проведения прямой линии с губернатором региона Виктором Томенко.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Прямая линия с Виктором Томенко пройдет 2 декабря, в пятницу. До переноса она должна была состояться 23 декабря.

Трансляцию прямой линии можно будет посмотреть на телеканалах «Катунь 24», «Россия 24», ОТР, послушать на радиостанциях «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM», а также в соцсети «ВКонтакте» в официальном паблике правительства края и на странице Центра управления регионом.

Как задать вопрос Виктору Томенко?

Задать вопросы можно через специальную форму обратной связи в соцсети «ВКонтакте» в аккаунте Правительства Алтайского края.

Также свой вопрос можно написать под анонсами прямой линии в аккаунтах Губернатора, ЦУР Алтайского края и Правительства региона.

Можно задать вопрос и устно, позвонив по телефону. В каждом городе и районе работают номера телефонов, где можно оставить вопросы. Звонки принимают по будням с 10 до 17 часов.

Также жители региона могут обратиться в редакции СМИ городов и районов края.

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