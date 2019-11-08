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8 ноября -1°C

Психолог объяснил, как женщинам вдохновлять мужчин на подвиги

Психолог Александр Шахов раскрыл три секрета, которые помогут женщинам вдохновить мужчин на успех, сообщил life.ru.

Любовь. Отношения.
Любовь. Отношения.
Анна Зайкова

По мнению эксперта, умение вдохновлять мужчину на успехи важно в построении гармоничных отношений. Он дал советы, которые развивают этот навык.

1. Привлекательность и недоступность

Если женщина будет привлекательной и слегка недоступной, мужчине придется всегда быть начеку и стараться радовать партнершу.

«Это во все времена делало из мужчин рыцарей и вдохновляло на подвиги. Но если цель всегда доступна, всегда рядом, она становится не такой уж ценной», — говорит Александр Шахов.

2. Напоминания о прошлых заслугах

По словам психолога, мужчины часто забывают о своих подвигах и склонны сомневаться в себе. Поэтому женщинам нужно напоминать им о прошлых успехах. Следует говорить, что мужчина и раньше сталкивался с проблемами и ему удавалось с ними справиться. Это сближает пару.

3. Безусловная вера в мужчину

Самый сильный способ мотивации — вера в мужчину. У женщины должна быть полная уверенность, что ее мужчина самый умный, сильный и способен выйти из самой сложной ситуации. Шахов уверен, что в этом случае мужчина принесет мир к ногам своей возлюбленной.

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