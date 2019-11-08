Психолог объяснил, как женщинам вдохновлять мужчин на подвиги

По мнению эксперта, умение вдохновлять мужчину на успехи важно в построении гармоничных отношений. Он дал советы, которые развивают этот навык.

1. Привлекательность и недоступность

Если женщина будет привлекательной и слегка недоступной, мужчине придется всегда быть начеку и стараться радовать партнершу.

«Это во все времена делало из мужчин рыцарей и вдохновляло на подвиги. Но если цель всегда доступна, всегда рядом, она становится не такой уж ценной», — говорит Александр Шахов.

2. Напоминания о прошлых заслугах

По словам психолога, мужчины часто забывают о своих подвигах и склонны сомневаться в себе. Поэтому женщинам нужно напоминать им о прошлых успехах. Следует говорить, что мужчина и раньше сталкивался с проблемами и ему удавалось с ними справиться. Это сближает пару.

3. Безусловная вера в мужчину

Самый сильный способ мотивации — вера в мужчину. У женщины должна быть полная уверенность, что ее мужчина самый умный, сильный и способен выйти из самой сложной ситуации. Шахов уверен, что в этом случае мужчина принесет мир к ногам своей возлюбленной.