Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Психолог рассказал, в чем главная опасность соцсетей

Опасность социальных не столько в зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению. Так считает директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж, сообщают РИА Новости.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

«Опасность социальных медиа заключается в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду», — считает эксперт.

Пользователям нужно развивать способы контроля за использованием социальных сетей путем обучения, осведомленности, сбалансированности восприятия, обучения «цифровому гражданству» и технологической грамотности.

Есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, считает Ратледж. Зависимость — это медицинский диагноз с конкретными критериями. Большинство из того, что люди называют «зависимостью» в социальных сетях, не является таковой.

По ее словам, настоящая зависимость редко возникает из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но имеет под собой множество проблем, связанных с психическим здоровьем.

Простое сокращение времени в онлайн, не решит эти проблемы, ими должен заниматься психолог.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость