Психолог рассказал, в чем главная опасность соцсетей

Опасность социальных не столько в зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению. Так считает директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж, сообщают РИА Новости.

«Опасность социальных медиа заключается в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду», — считает эксперт.

Пользователям нужно развивать способы контроля за использованием социальных сетей путем обучения, осведомленности, сбалансированности восприятия, обучения «цифровому гражданству» и технологической грамотности.

Есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, считает Ратледж. Зависимость — это медицинский диагноз с конкретными критериями. Большинство из того, что люди называют «зависимостью» в социальных сетях, не является таковой.

По ее словам, настоящая зависимость редко возникает из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но имеет под собой множество проблем, связанных с психическим здоровьем.

Простое сокращение времени в онлайн, не решит эти проблемы, ими должен заниматься психолог.