Психолог рассказала, как и в каком возрасте говорить с ребенком о сексе

Семейные психологи уверены, что говорить с детьми про секс не только можно, но и нужно. Причем не тогда, когда им исполнится 16, а уже с трех лет, пишет 161.ru.

Ольга Борисова, клинический психолог, которая уже 20 лет работает с подростками, рассказала, как сделать это правильно, в каком возрасте и о чем можно говорить с детьми, а также объяснила, чем рискуют родители, решившие промолчать.

«Да моему еще рано. Зачем это трехлетке?» или «Ну мой же не спрашивает, значит, и я промолчу. Значит, здоровее будет, а дальше сам разберется» — самые опасные мысли, которые могут возникнуть в голове у родителя. Так считает Ольга Борисова. — Это такая значимая тема для любого человека, чтобы быть гармоничным с собой и счастливым. И когда вы не разговариваете со своим ребенком об этом, между вами формируется дистанция, и потом у вашего ребенка в голове родятся такие же фантомы".

Подростки. unsplash.com

Как говорить про секс правильно

1. Это не лекция. Не начинайте с ребенком разговор со слов: «Садись, сын, сейчас я буду рассказывать тебе про секс».

2. Справьтесь со своим стыдом. Если вам неловко, это ваши проблемы, которые вы сами должны проработать, а не транслировать на ребенка.

3. Не лгите. Не говорите про то, что детей приносит аист или их находят в капусте. Ребенку страшно от незнания, а страх очень быстро улетучивается, когда приходит информирование.

«Вы можете брать паузу. Например, ребенок задал вопрос, а вы не знаете ответа на него. Можно сказать: «Слушай, здорово, что ты задаешь мне этот вопрос. Но я не знаю, давай вместе прочитаем в книге и узнаем», — дает совет эксперт.

4. Не демонстрируйте активные эмоции. Это тоже немного к разговору о стеснении.

«Любые ваши ужимочки и усмешки будут порождать в ребенке соответствующие чувства», — предупреждает психолог.

5. Говорите научным языком.

«Нужно называть вещи своими именами, половые органы называть в разговоре пенис и вагина. Лучше говорить научным языком», — говорит Ольга Борисова.

6. Благодарите ребенка за готовность говорить с вами на эту тему. Чем откровеннее и спокойнее вы будете, тем больше доверия будет в семье. И не только в разговорах про секс.

Подростки. Pixabay.com

В каком возрасте и о чем говорить можно и нужно

2−3 года

Это возраст, когда без всякого стыда нужно называть вещи своими именами: вот это у тебя ухо, это живот, а это пенис. Никаких «волшебных палочек» и «кисок». Ребенок может уже спрашивать о том, как он появился, но технические детали тут его совершенно не интересуют.

«Вы можете совершенно спокойно говорить: «Папино семечко попало в мамин животик, ты жил в животике, а потом ты родился, мы были очень рады и начали тебя любить». Собственно, он вопрос этот мог и затевать ради того, чтобы услышать, что его любят», — говорит Ольга Борисова.

Весь этот набор специальных слов для описания половых органов только вредит восприятию информации ребенком

3−4 года

Три года — это возраст, когда ребенок должен понять слово «граница» и познакомиться со словом «нет». И именно в этом возрасте ребенок навсегда покидает родительскую кровать. Он может с вами поваляться в кровати, но он уже должен понимать, что такое его кроватка.

В этом же возрасте ребенок должен узнать про «правило трусиков», суть которого в том, чтобы донести до ребенка, что к нему больше не может прикасаться никто из посторонних взрослых — в редких случаях мама и только врач в присутствии мамы.

Дети. Михаил Хаустов

6−7 лет

Если в возрасте между 6 и 7 годами ваш ребенок не спрашивает вас про секс, надо насторожиться. Это значит, что он эту информацию уже где-то получает, и она может быть отрицательно перегружена.

9−11 лет

В этом возрасте самое главное — рассказать ребенку о том, какие изменения скоро произойдут в их телах: с девочками — про рост груди и менструацию, с мальчиками — про эрекцию. Нужно дать понять ребенку, что все это норма, чтобы, когда изменения начнут происходить, они не вызывали в нем стыда и не пугали.

12−14 лет

«В нашей стране считается, что средний возраст вступления в половые связи — 16 лет. Я как практикующий психолог считаю, что эта цифра очень сильно завышена, даже если родителям не хочется в это верить. По мне, так средний возраст — это 14 лет. Во всяком случае, поцелуи и петтинг точно присутствуют в жизни наших детей в 14 лет», — уверена специалист по работе с подростками.

В этом возрасте важно и нужно говорить о сексе, способах контрацепции, мастурбации и даже порнографии.

16 лет

Вот в этом возрасте от подростка уже нужно просто отстать. Он уже знает все, что нужно, а если вопросы у него возникнут — придет с ними сам.

Если до достижения подростком вы все сделали правильно, он сам будет обращаться к вам с вопросами. А вот вы в его личную жизнь лучше не лезьте.

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Как наверстать упущенное

«В 12 лет ребенок знает про секс практически всё. Во всяком случае то, что его интересовало, — уверена психолог. — Последняя точка входа, когда еще можно говорить с ребенком о сексе, когда можно безболезненно впрыгнуть в последний вагон, — это возраст 7−9 лет».

Если вы упустили этот момент, но хотите исправить ситуацию и сблизиться с ребенком, шанс есть. Подойдите и извинитесь за то, что не поступали правильно. Главное — спокойным тоном и искренне.