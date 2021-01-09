Психологи объяснили, почему молодые парни выбирают для секса женщин постарше

Возраст страсти
Сексологи считают, что 30 лет — рубеж для обоих полов. После 30 сексуальное желание мужчин снижается, а женское возрастает. Так что женщина становится куда более страстной, чем в молодости.
Другой уровень удовольствия
Важно не только желание, но и умение. Как правило, взрослая женщина уже поборола стыдливость, преодолела многие свои комплексы, которые касались внешности, и научилась получать удовольствие в постели.
Незабываемый опыт
В царские времена молодые люди часто знакомились с сексом при помощи опытных жриц любви, и не зря — интим не терпит суеты и нервозности. С опытной женщиной молодой человек может научиться гораздо большему, чем со сверстницей.
Финансовая выгода
Когда у молодого человека за душой ни гроша, то отношения с не сверстницей вполне могут поправить его бедственное положение. Регулярный секс и финансовое обеспечение — для многих это двойной бонус.
Взрослые отношения
Не все мужчины любят и ценят драмы и романтические сцены. Они выматывают нервы зачастую попусту. Несомненный плюс в отношениях со взрослой женщиной — минимум лирики, все строго по делу. Хотя некоторых юношей такая деловитость лишь угнетает.