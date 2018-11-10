Психологи. Праздничная новогодняя музыка вредит здоровью и ведет к денежным тратам

Американские исследователи выяснили, что рождественская и новогодняя музыка негативно влияет на психологическое и соматическое состояние человека и заставляет его совершать больше покупок, пишет Vladtime.ru

Исследования показали, что праздничные мелодии и песни вызывают стресс, напоминая о необходимости готовиться к Рождеству, и стимулируют тратить больше денег. Как утверждают ученые, любой повторяющийся плейлист способен вызывать раздражение, но рождественские мелодии, помимо прочего, напоминают о времени, которое связано с большими хлопотами и материальными убытками.

По результатам опроса, проведенного Американской психологической ассоциацией, 60% людей испытывают стресс перед Рождеством, а у еще трети опрошенных напряжение нарастает и во время праздников.

Стресс проявляется в виде головных болей, повышенного кровяного давления и болей в груди. Это может повысить риск таких диабета, астмы и артрита. Кроме того, увеличение кортизола может увеличить количество жировой ткани тела и заставить набирать вес.

Исследование 2003 года показало, что когда в магазинах играла рождественская музыка, а в воздухе был аромат сосны, покупатели тратили больше денег.