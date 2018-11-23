Психологи рассказали об изменах, от которых никто не застрахован

Психологи выделяют пять видов измен, где каждая имеет свои предпосылки. Но можно предупредить неверность любимого человека, узнав лучше своего партнера.

Романтика

В курортных романах сконцентрированы все удовольствия — новая обстановка, новые люди, все проблемы автоматически остаются в другом городе. Люди могут полностью раскрепоститься. Романтика все равно завершится по окончанию отпуска, а про отношения никто и не узнает.

Курортным романам подвержены люди, которые намеренно ищут такие отношения, и лишь небольшой процент индивидуумов оказываются втянутыми в них по воле случая.

Протест

Когда партнером движет желание насолить своему избраннику, тогда и возникает такой тип измены. Неверность совершается не спонтанно, а обдуманно — человек целенаправленно ищет того, с кем случится измена, когда и где это произойдет.

Особенность этой измены в том, что после свершившегося изменщик не испытывает за собой никакой вины, но всю ответственность он переносит на своего партнера.

Завершение отношений

Такие ситуации бывают, когда отношения себя полностью исчерпали, но поводов их завершить — нет. Если решивший со всем покончить так и не отваживается на диалог, то ему проще пойти на измену.

На такой вид измены часто идут эгоистичные и ленивые личности, которые стремятся избегать неудобных разговоров любой ценой.

Распущенность

К этой категории относятся измены с участием девушек с «пониженной социальной ответственностью», как однажды назвал проституток президент. В этом случае речь идет об обычных бабниках, которые всегда найдут оправдание своей неверности. Какой бы ни была истинная причина происходящего — это ненормально, пишет pics.ru.

Привлечь внимание

Это самая щепетильная измена из всех, и главный вопрос — является ли неверность открытой или закрытой. Правда, в любом случае изменщик останется в проигрышном положении.

Тем, кто хочет привлечь внимание любимого человека, психологи советуют не идти на такой радикальный шаг, как измена. Чтобы «разбудить» партнера будет достаточно невинного флирта на стороне, который вызовет ревность. Но этот совет очень индивидуальный и зависит от особенностей человека.