Психотерапевт посоветовала найти новогоднее желание в глубинах подсознания и реализовать

Стори отметила, что необходимо определиться с тем, чего вы хотите, прежде чем готовить планы по изменению жизни.
«Чтобы понять, чего вам действительно хочется… а не положено хотеть, или друзья советуют… желательно на время отключить логическое мышление, чтобы добраться до глубин вашего подсознания», — посоветовала эксперт.
Есть много разных способов это сделать, например, нарисовать картину идеальной жизни со всеми деталями, персонажами и ситуациями.
«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа — а реально ли это, можно ли это осуществить, что за ерунду ты рисуешь. Закончив картину, можно заняться ее толкованием. Люди часто бывают удивлены результатом: о каких-то своих желаниях они никогда бы не догадались, размышляя логически», — подчеркнула Стори.
Определившись с желаниями, можно начинать составлять план по их реализации, при этом важно разделить все на небольшие конкретные шаги.
При составлении списка нужно внимательно слушать своего «внутреннего критика» — это внутренний негативный голос, примитивная защита, которая пытается отговорить от всего нового.
«И если план вашей новой жизни в новом году построен согласно вашим самым сокровенным желаниям, а своего внутреннего критика вы научитесь держать под контролем, то начнется ваша новая жизнь», — заверила психотерапевт.