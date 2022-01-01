Психотерапевт посоветовала найти новогоднее желание в глубинах подсознания и реализовать

Психотерапевт Анна Стори рассказала « Прайму » несколько правил, которые помогут обновить жизнь и реализовать новогодние желания.

Стори отметила, что необходимо определиться с тем, чего вы хотите, прежде чем готовить планы по изменению жизни.

«Чтобы понять, чего вам действительно хочется… а не положено хотеть, или друзья советуют… желательно на время отключить логическое мышление, чтобы добраться до глубин вашего подсознания», — посоветовала эксперт.

Есть много разных способов это сделать, например, нарисовать картину идеальной жизни со всеми деталями, персонажами и ситуациями.

«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа — а реально ли это, можно ли это осуществить, что за ерунду ты рисуешь. Закончив картину, можно заняться ее толкованием. Люди часто бывают удивлены результатом: о каких-то своих желаниях они никогда бы не догадались, размышляя логически», — подчеркнула Стори.

Определившись с желаниями, можно начинать составлять план по их реализации, при этом важно разделить все на небольшие конкретные шаги.

При составлении списка нужно внимательно слушать своего «внутреннего критика» — это внутренний негативный голос, примитивная защита, которая пытается отговорить от всего нового.