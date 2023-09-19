19 сентября
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Жизнь

Птичий «конек» и мармеладки вручную. Что мы знаем о старейшем производителе сладостей на Алтае

Altapress.ru рассказывает, как в Барнауле появилась «старая кондитерка», зачем здесь делают «недолговечные» конфеты и почему красивые обертки — это беда современного покупателя.

Конфеты.
Конфеты.
СС0
  • «Кондитерскую фабрику» создали в 1965 году на базе барнаульского пищекомбината. Это было самое крупное кондитерское производство в крае, но его мощностей в то время не хватало для обеспечения сладостями даже жителей Барнаула, не говоря уже о населении региона.
  • На логотипе фабрики изображены четыре конфеты и надпись «Старая кондитерская фабрика». Слово «старая» появилось здесь недавно и является скорее народным статусом.
&quot;Старая кондитерская фабрика&quot;.
"Старая кондитерская фабрика".
2gis.ru/barnaul
  • У «Кондитерской фабрики» полумеханизированное производство. Например, мармелад здесь отливают по формам вручную, потому что ставить автоматизированное производство нерентабельно.

«Возьмем, например, зефир. В 1998 году мы его давили вручную через мешочки. Сегодня благодаря усилиям наших рационализаторов изготовление зефира ведется с помощью машин» — рассказывала заведующая Кондитерской фабрикой Татьяна Пшеничная.

Продукция &quot;Старой кондитерской фабрики&quot;.
Продукция "Старой кондитерской фабрики".
2gis.ru/barnaul
  • «Кондитерская фабрика» сознательно сворачивала производство конфет в обертке поскольку понимала, что конкурировать с кондитерской фирмой «Алтай» не сможет. Потом в регион пришли и другие производители, которые «подкупили» потребителя красивой оберткой.

«Покупатель клюнул на блестящий фантик, зачастую не отдавая себе отчета в том, что же находится внутри конфеты» — рассказывал директор фабрики Алексей Лемяскин.

  • Сегодня «Кондитерская фабрика» выпускает «Птичье молоко», «Лунные», «Горянка», «Голубое озеро», «Метеорит», «Молочный ликер», «Салют», «Свита в шоколаде» и другие конфеты. Также она производит «восточные сладости» — зефир, мармелад, халву, ирис, зефир в шоколаде и сливочную колбаску, которые продаются в магазинах на разновес.
Конфеты &quot;Птичье молоко&quot;.
Конфеты "Птичье молоко".
2gis.ru/barnaul
  • Удивительно, но фабрика сознательно делает конфеты с коротким сроком годности. Так она рекомендует себя, как производителя качественной продукции. Например, «Птичье молоко» хранится всего 25 дней. Кстати, «птичка» — «конек» фабрики.
  • «Старая кондитерка» в среднем выпускает 60 тонн конфет в месяц. Их в основном продают через фирменный магазин, розничные торговые сети и оптовиков.
Самодельные конфеты.
Самодельные конфеты.
unsplash.com
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