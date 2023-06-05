Птичку жалко. В Музыкальном театре ставят пластическую драму по реальной истории безответной любви и смерти

Оксана Малышева ставит в Музыкальном театре пластический спектакль «Найджел». Премьерные показы пройдут 15, 16, 17 июня. Уникальность постановки в том, что у этой истории нет готового либретто, автора, композитора, ее сочинила сама природа.

История Найджела

В 2018 году широкая общественность узнала историю о безответной любви крупной морской птицы - олуши по имени Одинокий Найджел из Новой Зеландии. О его смерти написали все крупнейшие мировые издания.

Одиноким Найджелом птицу прозвали местные зоологи и туристы. Самец олуши жил в заповеднике на острове Мана, недалеко от материка. Несколькими годами ранее смерти Найждела новозеландские зоологи решили привлечь олуш, которые традиционно гнездились вдоль побережья архипелага, в безопасное место, где они и их гнезда находились бы под охраной. Одним из таких мест и был остров Мана.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Чтобы привлечь птиц, ученые поместили на возвышенности 80 фигур олуш, слепленных из бетона и искусно раскрашенных. Предполагали, что увидев сородичей на скале, настоящие олуши поселятся рядом, создадут семьи, вырастят птенцов.

Найджел прилетел на остров и пять лет жил здесь неотлучно. Самец стал выказывать особые знаки внимания одной конкретной бетонной птице. Он строил гнездо, летал в море за пропитанием, возвращался снова и садился рядом с ней.

Несколько олуш действительно стали гнездиться на острове, но Найджел оставался верен бетонной подруге. Он ходил вокруг нее, гладил, пытался с ней говорить. В феврале 2018 года он умер, так и не дождавшись взаимности. Его нашли на скале, высоко над морем. Он лежал рядом с птицей, которую любил.

Уже после смерти Найджела птицы массово прилетели на остров, за 40 лет заповедник впервые стал прибежищем для целой колонии.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Экзотический танец

«Это история большой безответной любви и самопожертвования, о верности, вопреки обстоятельствам. Но в то же время это рассказ об одиночестве», - говорит Оксана Малышева.

Историю Найджела она узнала в 2018 году и сразу решила, что хочет воплотить ее в пластическом варианте на сцене. Однако график работы и репертуар в Музыкальном достаточно плотный и долгое время не позволял вклиниться, тем более что это авторская история, а не спектакль по известному произведению.

В короткую, в общем-то, историю самой птицы Оксана внесла и вымышленные элементы. Например, зрителю покажут жизнь далекого народа маори с его укладом и мифологией. Балетный состав Музыкального театра специально репетирует танец хака, который исполняют на всех похоронах и свадьбах, а также спортивных состязаниях. Это наиболее известный всему миру элемент культуры маори.

Оксана Малышева. Виктория Паршкова.

Танец состоит из приседаний и топота ногами, исполнители бьют себя по бедрам и груди, строят гримасы и выкрикивают аккомпанемент. Это композиция, в которой каждый инструмент - руки, ноги, тело, язык, глаза — исполняет собственную партию.

Маори в спектакле – череда ярких образов, которые символизируют дух самого острова. Так в постановку проникает мистика. Например, Тахунга – сквозной персонаж. Это жрец маори, который постоянно является Найджелу в моменты его особо сильных переживаний. Только в конце зритель понимает, что Тахунга не человек, а помощник, хранитель и мистический проводник между мирами.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Шанс на жизнь

Понятно, что история Найджела – во многом не птичья, а человеческая. По словам постановщика, каждый зритель найдет в ней то, что отзовется в душе. Помочь зрителю «очеловечить» рассказ поможет спектакль в спектакле, где в пластике покажут, насколько люди могут быть одинокими в этом мире и что делать, чтобы этого избежать.

«Даже будучи совсем близко и не раз встречаясь, люди проходит мимо другу друга, проживая жизнь, как одинокие рыбки, - каждый в своем аквариуме», - говорит Оксана Малышева.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Человек, оказываясь в непростых обстоятельствах, подобно Найджелу, ищет силы и поддержку. Любовь и верность помогают продлить жизнь и наполнить существование смыслом. У олуши был шанс прекратить свое одиночество. Одна из трех прилетевших на остров птиц – в спектакле ее называют Новая Она – полюбит Найджела и будет всячески бороться за то, чтобы он ушел с «кладбища» в живой мир. Но он в свою очередь останется холоден к ней, так же, как его бетонная возлюбленная холодна к нему.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Пространство сцены

В летней премьере постановщик решила расширить не только временные и сюжетные пространства, но и физическое пространство сцены. Так, оркестровая яма станет продолжением сцены, и в ней будут разворачиваться события древних легенд о силе злых демонов моря, которые боятся только огня. Авторы спектакля расскажут свою версию сотворения мира и места человека в нем.

Древние божества насылают на землю шторм, в котором оказывается Найджел и терпит крушение как раз над островом.

Вместе с ним зрители переживут «нашествие» из современного мира, птица испугается самолета и приезда экологов, которые, разумеется, кажутся ему чем-то инопланетным, а также самые неприятные и страшные моменты, когда Найджел останется на «кладбище» с бетонными птицами.

Репетиции спектакля "Найджел". Виктория Паршкова.

Обернитесь!

«Несмотря на очевидную грусть - все-таки птичку жалко, как ни крути – в истории есть, на мой взгляд, и светлая сторона, - говорит Оксана Малышева. – Ведь Найджел погиб не зря: колония олушей поселилась на острове и живет там счастливо по сей день».

Чтобы как можно больше людей почувствовали себя птицами, у главного входа в театр сделали фотозону с крыльями.

Постановщик надеется, что кого-то эта история заставит все же обернуться, посмотреть друг на друга и перестать быть Одиноким Найджелом.