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Жизнь

Птицы и насекомые «расскажут», какой будет погода осенью и зимой

По поведению насекомых, животных и птиц наши предки делали прогнозы погоды как на ближайшее время, так и на несколько месяцев вперед.

Птицы. Ласточки
Птицы. Ласточки
СС0

Если пчелы в этот день начинают запечатывать улей, то зима придет рано и будет суровой.

Долгую и теплую осень предвещают птицы, которые кружат в небе, но не улетают.

Если ежи начинают рыть норы — к теплой зиме. А если животные уходят вглубь леса, то зимние месяцы будут снежными и холодными.

Рябина

О погоде также можно судить и по другим приметам. Если большой урожай рябины — осень будет дождливой.

Раньше модницы мастерили украшения — рябиновые бусы. А веточками украшали дом — многие верили, что рябина принесет счастье.

Обильная паутина на растениях — к долгому теплу и сухой осени.

А вот если цветки ноготков раскрылись только в полудню — скоро пойдет дождь.

Гром и молнии

Сентябрьские громы и молнии с ливнями предвещают теплую погоду на долгое время. Если утром стоит густой туман — можно ожидать большого урожая грибов.

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