Птицы и насекомые «расскажут», какой будет погода осенью и зимой

Если пчелы в этот день начинают запечатывать улей, то зима придет рано и будет суровой.
Долгую и теплую осень предвещают птицы, которые кружат в небе, но не улетают.
Если ежи начинают рыть норы — к теплой зиме. А если животные уходят вглубь леса, то зимние месяцы будут снежными и холодными.
Рябина
О погоде также можно судить и по другим приметам. Если большой урожай рябины — осень будет дождливой.
Раньше модницы мастерили украшения — рябиновые бусы. А веточками украшали дом — многие верили, что рябина принесет счастье.
Обильная паутина на растениях — к долгому теплу и сухой осени.
А вот если цветки ноготков раскрылись только в полудню — скоро пойдет дождь.
Гром и молнии
Сентябрьские громы и молнии с ливнями предвещают теплую погоду на долгое время. Если утром стоит густой туман — можно ожидать большого урожая грибов.