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Жизнь

ПЦР-тесты на COVID-19 предложили сделать бесплатными для россиян

Депутаты Госдумы Алексей Курин и Сергей Казанков предложили расширить ПЦР-тестирование на ковид из средств федерального бюджета, пишет «Коммерсант».

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

С инициативой парламентарии обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Они уверены: россиянам нужно обеспечить возможность делать тест при первым симптомах ОРВИ.

При этом отмечается, что процедура — дорогостоящая и недоступна не только самим пациентам, но и регионам. ПЦР-тестирование же, по словам Курина и Казанкова, — действенный способ прервать цепочки распространения инфекции.

Кроме того, важным считают «регулярное тестирование в организованных коллективах, которые работают или учатся в закрытых помещениях».

Поддержать тестирование Голиковой предлагают за счет федерального бюджета. По мнению авторов идеи, это «сократит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках».

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