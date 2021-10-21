ПЦР-тесты на COVID-19 предложили сделать бесплатными для россиян

С инициативой парламентарии обратились к зампреду правительства Татьяне Голиковой. Они уверены: россиянам нужно обеспечить возможность делать тест при первым симптомах ОРВИ.
При этом отмечается, что процедура — дорогостоящая и недоступна не только самим пациентам, но и регионам. ПЦР-тестирование же, по словам Курина и Казанкова, — действенный способ прервать цепочки распространения инфекции.
Кроме того, важным считают «регулярное тестирование в организованных коллективах, которые работают или учатся в закрытых помещениях».
Поддержать тестирование Голиковой предлагают за счет федерального бюджета. По мнению авторов идеи, это «сократит расходы государства на лечение заболевших и стоимость самих тестов при организованных централизованных закупках».