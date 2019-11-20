Публичные обсуждения по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров пройдут в Барнауле

Управление ФНС России по Алтайскому краю сообщает о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме «Вопросы досудебного урегулирования налоговых споров».

Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Во встрече примут участие представители Правительства Алтайского края, региональных министерств, ведомств, члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, ученые, общественные деятели края, средства массовой информации.

Специалисты Управления расскажут налогоплательщикам о порядке досудебного урегулирования споров как цивилизованного способа разрешения конфликтных ситуаций с налоговыми органами. Подведут итоги реализации введения его обязательной процедуры на территории Алтайского края.