Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -26°C
15

Публичные обсуждения по вопросам досудебного урегулирования налоговых споров пройдут в Барнауле

Управление ФНС России по Алтайскому краю сообщает о проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной практики налоговых органов, руководств по соблюдению обязательных требований по теме «Вопросы досудебного урегулирования налоговых споров».

Специалисты налоговых органов.
Специалисты налоговых органов.
Фото: архив УФНС России по Алтайскому краю

Данное мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Во встрече примут участие представители Правительства Алтайского края, региональных министерств, ведомств, члены Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, ученые, общественные деятели края, средства массовой информации.

Специалисты Управления расскажут налогоплательщикам о порядке досудебного урегулирования споров как цивилизованного способа разрешения конфликтных ситуаций с налоговыми органами. Подведут итоги реализации введения его обязательной процедуры на территории Алтайского края.

Публичные обсуждения состоятся 9 декабря 2019 года в 14.00 по адресу: г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, Центр «Мой бизнес», конфренц-зал (3 этаж). Направить свои вопросы можно на адрес электронной почты: os.r2200@nalog.ru до 5 декабря 2019 года. Подробная информация по телефону: +7 (3852) 66-96-78.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость