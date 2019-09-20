Пухлый сурок дерзко пожирал перед видеокамерой урожай фермера

Американец Джефф Пермар разбил огород недалеко от своего дома. Но к моменту сбора урожая фермер осознал, что его овощи кто-то ворует.

Пермар решил поймать воришку с помощью современных технологий и установил в саду скрытую камеру. «Злоумышленник» попался с поличным.

Оказалось, что в огород наведывался довольно пухлый сурок. И он словно специально вставал прямо перед камерой и начинал громко жевать сорванные с грядки плоды.

После просмотра видео сменил гнев на милость и позволил маленькому грызуну лакомиться его овощами и дальше.

В выигрыше оказались оба — сурок получил много вкусной еды, а фермер — забавные ролики, которые он начал публиковать в соцсетях, пишет mail.ru. Мужчина даже создал для сурка, которого он назвал Чанк (Chunk — «Пухляк»), собственные аккаунты, на которые уже подписаны несколько тысяч человек.