Где в Алтайском крае и республике Алтай получить бесплатно одежду, обувь и гуманитарную помощь

В 2021 году Благотворительный фонд «Облака» расширил свою зону работу на 9 пунктов и открыл в селах и крупных районах края и республики Алтай постоянные филиалы с кураторами, которые оказывают бесплатные социальные услуги и выдают гуманитарную помощь многодетным и малоимущим семьям. В конце статьи вы найдете полный список филиалов с адресам и контактными телефонами кураторов, чтобы обратится за поддержкой.

Социальный проект «Сердце Алтая» начал свою работу еще в 2016 году, когда впервые отряд волонтеров движения «Облака» отправился в отдаленные районы республики Алтай с гуманитарной и консультационной помощью. Тогда этот проект получил широкое признание среди горожан и благотворительный автопробег «Сердце Алтая» совершил еще 4 поездки вплоть до 2020 года. К сожалению, в пандемийный год пришлось отменить все выездные консультации.

Во время автопробега малообеспеченные и многодетные семьи, испытывающие особую потребность в качественной одежде и обуви, получили мощную поддержку и команда фонда приняла решение создать стационарные пункты выдачи вещей в особо крупных районах края и республики Алтай.

В феврале 2021 года проект «Сердце Алтая» получил поддержку фонда президентских грантов и финансирование на открытие 9 филиалов. За полгода работы проекта более 4000 семей получили поддержку и получают ее до сих пор.

Задача этого проекта была и остается: поддержка семей в кризисный период безработицы, подготовки детей в школу, выход из тяжелой жизненной ситуации в силу разных обстоятельств.

За годы работы фонда по программам, направленных на ликвидацию нищеты, команда специалистов по социальной работе сделала свои собственные исследования, которые показали, что даже адресная помощь, которая не решает пусть системно вопрос с бедностью, но помогает психологически здесь и сейчас. Именно поэтому фонда «Облака» продолжает адресно помогать сотням семей ежемесячно, выдавая продукты, прекрасные вещи и обувь. Дополнительно команда фонда запустила на весь край образовательную программу «Школа Жизни», чтобы дать знания семьям, как своими силами выйти из бедности и встать на ноги.

За 8 лет работы фонда Облака тысячи семей получили адресную поддержку, и более сотни семей преодолели бедность. Ту самую бедность, когда одинокая мать не может быть уверена в завтрашнем дне и спокойно собирать ребенка в детский сад или школу.

Решение открыть стационарные филиалы с помощью в деревнях края было не случайным. Именно там, в отдаленных от городских возможностях селах процветает безработица, алкоголизм и безграмотность. И именно на решение этих причин бедности фонда «Облака» направляет все свои ресурсы.

Пункт выдачи бесплатной помощи. Источник: пресс-служба благотворительного фонда «Облака».

Чтобы получить бесплатно качественную адресную помощь в фонде «Облака» достаточно одного из нижеперечисленных документов:

Справка о статусе малоимущей семьи,

Справка о статусе многодетной семьи,

Справка о статусе матери/отца-одиночки,

Справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребенка

Ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы , детского сада , социальной защиты.

Если у семьи нет документов, в любом случае каждая просьба о помощи будет принята специалистами фонда.

Если вам нужна помощь и вы оказались в трудной ситуации, смело обращайтесь напрямую в фонд «Облака» по телефону и расскажите о своей проблеме специалисту: 8 (3852) 590−180; +7 960 963-19-15 . Либо передайте наши контакты вашим родственникам и знакомым, которым нужна помощь. Либо по указанным ниже адресам и контактам.

Адреса пунктов выдачи по проекту Сердце Алтая:

с. Староалейское , ул. Кирова , 50 , куратор: Татьяна Викторовна. Тел: 8−913−237−17−81 с. Быстрый Исток , ул. Некрасова , д.9 , кабинет N18 , куратор: Борис Николаевич. Тел: 8−923−715−21−48 с. Усть-Чарышская Пристань. ул. 1 Мая , д. 15., куратор: Евгения Александровна. Тел: 8−960−937−18−41 р.п. Тальменка , ул. Партизанская , 76 , куратор: Галина Фёдоровна. Тел: 8−983−555−26−14 г. Камень-на-Оби , ул. Пушкина , 7 , куратор: Наталья Владимировна. Тел: 8−929−394−46−33 , 8−929−346−51−77 г. Новоалтайск , ул. Октябрьская , 14/1 , 2 этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market) тел: 8−962−803−56−96 г. Бийск , ул. Героя Советского Союза Васильева , 46/1 , цокольный этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market) тел: 8−963−500−13−00 г. Горно-Алтайск , ул. Чорос-Гуркина , 9а , 2 этаж ( на базе Благотворительного магазина Charity Market) тел:8−960−956−55−01 с. Новороманово , ул. Взлётная , 60 , куратор: Светлана Валерьевна , тел: 8−983−100−41−62

Прочитать о программах фонда и как принять в них участие можно на официальных страницах фонда:

Проект «Сердце Алтая» реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного «Фондом президентских грантов.

Справка

Фонд оказания помощи многодетным и малоимущим семьям «Облака» начал свою работу с волонтерского движения в Барнауле в 2014 году.

В 2016 году фонд официально прошел регистрацию в МинЮст Алтайского края и выбрал социальную программу по ликвидации нищеты, оказываю помощь одиноким мамам с несовершеннолетними детьми.

Информационные и стратегические партнеры, а также спонсоры фонда: Министерство по спорту Алтайского края, Фонд Президентских грантов, Фонд Потанина, Мария-Ра, Сбербанк, Леруа Мерлен, Клиника «Сибирский Взгляд», магазин Шопоголик, Арт-студия Елены Карловой, Сапсан, Согаз, Электрошкафы, Фрегат, Торговый Дом «Меркурий», юридическая компания «Перспектива».